Plateslipp på hjemmebane

Erlend Viken gjorde stor suksess med trioalbumet «Frie Tøyler» i 2014. Nå, tre år senere, vender Viken tilbake med et nytt album, «Nykomlingen», og en ny trio, Leo Svensson Sander og Marius Graff er blitt en del av teamet.

Besetningen er den samme som før: fele, gitar og cello, men musikken til trioen tar oss stadig nye steder. Fortsatt danner folkemusikktradisjonen fundamentet for trioens musikk, men de tre musikernes brede erfaring med mange ulike sjangere skinner også tydelig gjennom.

På torsdag legger Erlend Viken Trio ut på en releaseturné, som starter i Göteborg og avsluttes på Voss.

– I løpet av mars og april skal vi spille totalt 16 konserter i både Norge og Sverige, som er i de landene platen blir gitt ut, forteller Erlend Viken til Opdalingen.

Førstkommende lørdag skal han ha en intimkonsert på hjemmebane, på Vognildsbua.

– Jeg gleder meg enormt mye til å spille på hjemmebane. Det er her jeg har vokst opp og det var her jeg hadde min første tid i spillemiljøet og i Oppdal spellemannslag. Det kommer til å bli veldig stas og det er alltid kjekt å komme hjem en tur, sier han.

– Vi spiller konsert dagen før i Valdres og skal spille i Tolga dagen etter. Men etter vi har vært i Tolga så har vi to dager fri, så da reiser jeg tilbake til Oppdal for å gå litt på ski, sier han.

Deler av materiale på «Nykomlingen» er tradisjonsstoff, håndplukket av trioens medlemmer fra kilder i Norge, Sverige og Nord-Amerika. Alf Cranners tonesetting av Henrik Ibsens dikt «Borte», som først ble utgitt på Cranners albumklassiker «Rosemalt Sound», får en ny drakt her. Det gjør også Magnus Stinnerboms komposisjon «Fossegangaren», skrevet til teaterstykket «Fossegrimen» på Det Norske Teatret. Leo Svensson bidrar med låten «Vakaren» og Erlend Viken selv bidrar også med fem nyskrevne låter.

– Den nye platen blir likt det jeg har levert tidligere, og jeg er inspirert av mye. Det er alt fra klassisk, rock og jazz. Jeg hører på mye og har spilt mye forskjellig som jeg tar med meg, sier han.

Han gleder seg til platen kommer ut og han er spent på hvordan den vil bli mottatt av publikum.

– Jeg håper at folket vil høre på plata og at folk vil like det de hører. Alle sangene vil bli lagt ut på Title og Spotify, i tillegg til at det er mulig å kjøpe CD og LP-en, sier han.

Viken forteller at de har jobbet med den nye platen i cirka ett år.

– Dette er noe vi har jobbet lenge med, så vi krysser selvfølgelig fingrene for at det blir godt mottatt, sier han.

På Vognildsbua vil det bli enkelt og greit.

– Det kommer til å bli vanlig konsert først, og pub etterpå. Vi kommer til å spille omtrent hele platerepertoaret. Det vil bli blanding av formelt og uformelt, og vi kommer også til å prate litt mellom låtene. Vi liker å spille i intime lokaler og å ha scene og publikum på samme nivå, sier han.