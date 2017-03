Kjønnsroller på diktkveld

Det ble en trivelig kveld i Hoksengstuggu på museet kvinnedagen for de godt og vel 40 som var der. At det ble denne dagen var tilfeldig, men det ble like fullt gjennspeilet i flere av tekstene.

Kjønnsroller og menns frykt for det som kvinnekampen måtte bringe, som Astrid Volden var innom i en tekst “Een dag må vi føde barna også”.

Men først ut var Margit Rise som tok oss tilbake til fordums tider, men også til barneverden gjennom tekst av Inger Hagerup. Toril Åbotnes Iversen presenterte og leste fra Frode Grytten sin bok “Vente på fulglen” som med nøyaktig 140 tegn pr side er innom det essensielle fra fødsel til grav.

Det samme gjorde Ida Bjørgen, hun startet med forventningene til det å bli foreldre, hvor en leser og forbereder seg bare for å oppdage at deres lille nok ikke hadde lest samme manual. Dermed diktet “Voggesang for ein bytting” av Haldis Moren Vesaas.

Gro Aalbu leste dikt hennes nå 92 år gamle mor har skrevet, blant annet “På holka” der moralen er klar, den som ler sist ler best.

Før kaffe var det musikkalsk innslag av Gunnvor Fagerhaug og Gjert Øhrn, de avsluttet med tekst av Ola Setrom.

Det er vanskelig - for en mann - å beskrive en slik kveld, for det handler om stemninger og følelser, men kanskje aller mest ro og ettertanke.

Det er en fred mellom de gamle tømmerveggene, og diktene setter stemninger som rett og slett må oppleves.