Hør den nye låta til Astrid S

Det har gått omtrent et år siden sist rennbyggen slapp nytt materiale. I dag fredag kunne publikum og fans våkne opp til en ny låt, som har fått tittelen "Breathe".

Adressa.no skriver torsdag kveld at Astrid har vært utålmodig etter å få ut en ny single på markedet.

- Jeg er utrolig spent på hvordan den blir tatt imot, men jeg er veldig godt fornøyd med den selv, sier Astrid S om låten som ble skrevet og demospilt inn sammen med de svenske Oscar og Richard og amerikanske Anastasia i Los Angeles i høst. Etter en runde i Stockholm, ble låten spilt inn på nytt i Los Angeles og etter noen runder med mixing er den altså nå klar for å deles, sier hun til regionavisen.

Hennes forrige singel "Hurts So Good" har nærmere 150 millioner avspillinger på Spotify. Hun har i tillegg hatt et begivenhetsrikt 2016, hvor hun blant annet ble kåret til årets best kledde kvinne og hun ble tildelt Spellemannprisen som Årets nykommer. I tillegg til Spellamann mottok Rennebus egen superstjerne også Gramo-stipendet på 250.000 kroner.

- Jeg takker alle i Rennebu og Oppdal. Pengene skal brukes til å produsere ny musikk, og jeg kan si såpass at det snart vil komme masse ny musikk, fortalte hun til Opdalingen etter Spellemann.