Tøff jobb for juryen

UKM, ungdommens kulturmønstring, i dag definert som Ung Kultur Møtes, samlet hele 29 sceneinnslag og 19 utstilte visuelle arbeider i foajeen i Rennebuhallen.

Vi misunner ikke jobben til jurymedlemmene Ann Kristin Haugerud, Jonas Sanden og Markus Nyberg, som hadde det ærefulle, men krevende mandatet med å plukke ut de beste blant alle de gode innslaga som ble presentert i kultursalen på Berkåk.

Innslagene bar preg av stor spennvidde, med mye sang og musikk, men også dans og tekstlesing. Årets arrangement samlet både deltakere i UKM og BKM, hvilket betyr at ikke alle som opptrådte var med i vurderingen til å bli sendt videre til fylkesmønstringa i Bjugn kulturhus i april.

- For å delta i fylkesmønstringa må du være mellom 13 og 20 år, og hver lokalmønstring kan maksimalt sende 5 sceneinnslag og 4 visuelle arbeider videre til fylkesmønstringa, forteller Astrid Snildal, kulturansvarlig i Rennebu kommune.

Kulturskolen i Rennebu har et bredt spekter av tilbud, noe en slik forestilling også nyter godt av. Det er nemlig flere enn de som står på scenen som fortjener ros for godt utført arbeid.

Ungdommen selv festet forestillingen til film gjennom flerkameraproduksjon under ledelse av Hoveng Media, mens Gammelgården Lyd og Lys sørget for lysetting og lyd i mikrofonene, også det med hjelp av elever fra kulturskolen. Alt gjorde at forestillingen var profft gjennomført, og en nytelse for både øyne og ører.

Fra Rennebu passerte følgende bidrag det trange nåløyet, og kan derfor belage seg på å ta turen til Bjugn og fylkesmønstringa helga 21. - 23. april:

- Ragnhild Kvam - "Sonata No. 8 Pathetique Op. 13" (piano)

- Maren Flå Sundset, Sigrid Øverland Kjeka, Kajsa Holm - "Heart of Gold" (sang/el-piano)

- Andrea Kleiven - "Yesterday" (vokal)

- Eline Voll - "Dream a Little Dream of Me" (vokal)

- Brannalarm - "Set Fire to the Rain" (band)

- Eline Voll - "Sorgen min er satt på vent" (lesing av egen tekst)

- Marcus Karlsen - "ME-stopper deg" (kunst)

- Johannes Harnes - "Dinosaur" (kunst)

- Jone-Øyvilde Smalsundmo - "Character" (kunst)

Se stor bildeserie fra sceneinnslag i kultursalen og kunstutstillingen i foajeen øverst i artikkelen!