Hvor mange klarer du?

1. I hvilken bedrift er Kristin Reitan øverste sjef for?

2. Hvilken dansk konge giftet seg 1935 med den svenske prinsessen Ingrid?

3. Team Minera Skifer skal til VM i curling, men hvor arrangeres mesterskapet?

4. Hvilken er den tyngste av alle hønsefugler?

5. Hvor mange ganger er Erik Håker Cup blitt arrangert i Oppdal?

6. I hvilket land ligger Altamirahulen med paleolittiske hulemalerier?

7. Hvilken plass kom Astrid Øyre Slind på i årets Vasaloppet?

8. Hva heter stedet ved Tanganyikasjøen hvor Stanley møtte Livingstone?

9. Hva er måleenheten for elektrisk motstand (resistans)?

10. Hvor mange kromosomer har de fleste mennesker?

11. Hva er tigerøye?

12. Hva het filmen «Wo hu cang long» på norsk?

13. I hvilket hav ligger «Tolvøyene»?

14. Hvilken dansk fotballspiller ble denne uken signert for Rosenborg Ballklubb?

15. Hva sto det opprinnelig på Hollywood-skiltet?

16. Hva heter den internasjonale voldgiftsdomstolen som skal dømme i Johaug-saken etter anken denne uken?

17. Hvilket land ble i 1974 det første med kvinnelig president?

18. Hva kalles bygningen som utgjør hovedkontoret til Google?

19. Hvor mange land betaler med peso – ett, fire eller åtte?

20. Hva kan du oppnå ved å kysse Blarneysteinen – i hvert fall ifølge sagnet?

Svar: 1. Kvikne Rennebu Kraftlag 2. Frederik 9 3. Edmonton 4. Kalkunen 5. 34 ganger 6. Spania 7. Andreplass 8. Enigma 9. Ohm 10. 46 11. En kvartsvariant 12. «Snikende tiger, skjult drage» 13. Egeerhavet 14. Nicklas Bendtner 15. Hollywoodland. Det ble satt opp i 1923 for å markedsføre et boligprosjekt. 16. CAS 17. Argentina. Isabel Perón etterfulgte sin avdøde mann, og satt i nesten to år. Islands Vigdis Finnbògadottir var verdens første folkevalgte kvinnelige president. 18. Googleplex – Som er et ordspill på tallverdien googolplex. 19. Åtte: Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Den dominikanske republikk, Filippinene, Mexico og Uruguay. 20. Veltalenhet