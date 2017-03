Vant hotellopphold med romantisk bilde

Vi stilte spørsmålet i forbindelse med årets Valentinesdag, og ba våre lesere dokumentere sin idé av hva hverdagskjærlighet er med bilder via Instagram og vår Facebook-side.

Mange var i det romantiske hjørnet, men vi falt likevel for et bilde, eller en collage av bilder som viser at kjærligheten er til stede både i medgang og motgang.

Vinner av romantisk weekend på Quality Hotel Skifer ble Sissel Haugen Størvold og hennes Jan. Vi gratulerer!

Fortsett gjerne å sende inn bilder via Instagram - bildene kommer automatisk opp på denne siden