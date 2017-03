En visuell og energisk opplevelse

Det er ikke første gangen vi har sett King Kong på kinolerret og ikke blir det siste gangen heller. Siden første film om King Kong kom ut i 1933 har det blitt laget mange, og av disse er “Kong: Skull Island” nyeste tilskudd i rekka.

Filmen har mye å by på, blant annet noen fantastiske spesialeffekter og et solid figurgalleri, selv om historien er noe i tynneste laget. I en film som er så full av underholdningsverdi er det likevel enkelt å vende et blindt øye til de noe svakere elementene i filmen.

Da et par forskere mistenker at det finnes noe stort og mystisk på en ukjent øy ute i Stillehavet blir en ekspedisjon utsendt for å kartlegge øya. Når de kommer til øya og begynner med å slippe bomber møter de raskt på en sint tretti meter høy gorilla.

Det hele blir kort sagt et kaos og våre menneskelige figurer må prøve å overleve på øya, noe som virkelig er enklere sagt enn gjort da Kong er langt ifra det eneste trusselen som finns på Skull Island.

“Kong: Skull Island” er for det meste en morsom og dum actionfilm med noen virkelig godt gjennomførte visuelle aspekter. Effektene er så godt som feilfrie, både når det kommer til alle de store beistene på øya og de mange actionscenene.

Filmen er veldig fargerik og i flere scener er det lett å se at den har tatt inspirasjon fra Stanley Kubriks “Apocalypse Now”. Mye oransje blir brukt og når dette blir paret) med store monstre og god kinematografi ser det virkelig flott ut på lerretet . “Kong: Skull Island” har også et veldig fascinerende og kreativt monsterdesign.

Filmens første og tredje akt er absolutt de sterkeste delene av filmen da tempoet i den andre akten synker veldig. Her blir det mye gåing rundt på øya og selv om filmen prøver å utdype historien mer blir fokuset tatt bort ifra Kong og som et resultat blir filmen svakere. Likevel skal det sies at flesteparten av karakterene fungerte bedre enn jeg hadde ventet, da hensikten deres stort sett er å gi publikum en utsikt over de storskala actionsekvensene som utspiller seg på lerretet.

Tom Hiddleston er karismatisk som leder for gruppa samtidig som resten av ensemblet også får nok tid til at vi faktisk rekker å bli noe kjent med dem. Brie Larsson vinner nok ikke sin andre Oscar for denne filmen, men hun som resten av skuespillerne gjør absolutt en godkjent jobb i filmen.

I en film som dette er det absolutt sekvensene med den gigantiske apen som tar fokuset. Dersom du forventer en velskapt og intelligent handlingsgang så er nok ikke dette filmen for deg. Her handler det stort sett om å komme seg fra scenario A til scenario B, hvor det ofte kommer en ny actionsekvens.

Tonen er som fargene veldig lys, og innimellom kommer det også noen vitser, til varierende effekt, noen ganger treffer de og andre ganger blir det helbom.

Alt i alt er Kong: Skull Island det man skulle forvente at den er. Filmen har mange velvisualiserte og storskala actionscener som burde tilfredsstille de fleste actionfans, selv om historien ikke tåler at du tenker over den så mye.

Midtparten av filmen hadde hatt godt av en fartsøkning, men filmen gjør opp for mye av dette med en eksplosiv og energisk siste akt som burde lykkes med å holde flere på setekanten. Her er det mye underholdningsverdi for pengene.

NB: Det kan være lurt å vente til rulleteksten er over.