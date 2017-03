Forrykende jubileumskonsert for bursdagsbarnet

Denne helga feirer Oppdal kulturhus 10-års jubileum, og feiringen ble innledet med to utsolgte jubileumskonserter i kveld. Her fikk publikum høre historien til kulturhuset, fra da det var under planlegging, til åpningen i 2007 og fram til nå.

På scenen var det mangfold og bredde i fokus. Publikum fikk servert dans fra kulturskolens elever, innslag av humor, musikk av soloartister, band og kor, intervjuer og tilbakeblikk. Terje Tysland avsluttet det hele med å synge Oppdal uoffisielle nasjonalsang, "Bøgda mi".

Se stort billedserie øverst i artikkelen!