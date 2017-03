Lions bevilger med glede penger til gode formål

Tirsdag troppet Jon Einar Værnes, Klaus Grendal og Gunnar Bruheim opp med sjekken og overrakte den til leder i Rennebu skolekorps, Kenneth Løkslett.

Pengene er i første rekke tenkt brukt til innkjøp av instrumenter.

– Lions har som sin fremste oppgave å støtte ungdomsarbeid, og vi har gjennom årene bevilget hundretusener til ulike lag og organisasjoner. Korpset er midt i blinken, for de fremstår som et aktivt miljø, der trivsel og gleden av å lære å spille et instrument er vektlagt, sier president i Lions Club Rennebu, Jon Einar Værnes.

Det er 20 år siden korpset sist handlet inn nye instrumenter.

– Vi har bare pusset på de gamle, så alle bidrag er til stor hjelp, og vi setter stor pris på støtten fra Lions, forteller Løkslett.

Skolekorpset i Rennebu merker en oppgang i medlemstallet, men teller i dag fortsatt bare 20 musikanter. De er derfor på utkikk etter nye medlemmer, og vil utover våren arrangere både rekrutteringskonserter i skolene, og stjernedryss i Rennebuhallen.

– At det er mye dugnadsarbeid forbundet med korps, er en myte. Vi har bare tre arrangement i året som krever hjelp fra foreldre, og det er i forbindelse med Rennebuspæll, Rennebumartnan og julekonserten. Samarbeidet med kulturskolen er veldig bra, det bør den da også være, for dirigenten vår er den samme som rektoren ved kulturskolen, sier Løkslett.