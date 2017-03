Nå skal det bli bedre radiodekning i hytteområder

NRK fortsetter å forbedre dekninga og setter opp flere DAB-sendere som dekker hytteområder.

Det finnes to riksdekkende DAB-sendernett: NRKs nett og et for de kommersielle radiokanalene. NRKs nett dekker minst 99,7 prosent av befolkningen, og består av langt flere DAB-sendere enn det kommersielle, som dekker 92,8 prosent av befolkningen

Mange hytter ligger i områder der dekninga allerede er god. Selv om myndighetene ikke har satt noen krav til hyttedekning eller dekning i friluftsområder, ønsker NRK å tilby radio til folk som er på hytta.

I disse hytteområdene blir det bedre dekning

Agder: Hytteområder i Knaben (juni) og FV45 Valle - Dalen (mai)

Hordaland: Reinsnos (juni) og Finse (juni)

Nordland: Kallvatnet (tidspunkt usikkert pga usikker kraftleveranse), Røssvatnet (april)

Nord-Trøndelag: Hytteområder i Lierne (ikke fastsatt tidspunkt)

Oppland: Hytteområder i Espedalen (mars)

Rogaland: Gullingen (juni)

Sogn og Fjordane: FV50 Hol – Aurland (april)

Sør-Trøndelag: Skarvatnet (april), Granasjøen (april) og Nerskogen (april)

Telemark: FV45 Valle – Dalen (mars) Gautefall (mars/april) Hovin (mars)

Troms: Altevatn (august)

Her er dekninga blitt bedre siden påska i fjor

Buskerud: Hytteområder i Nore og Uvdal Haglebu FV50 Hol - Aurland FV52 Hemsedalsfjellet

Hedmark: FV27 Venabygd – Folldal FV581 Søre Elvdal

Hordaland: Mjølfjell Eksingedalen og Nesheim

Nordland: FV357 GrønfjelldalFV830 Fauske – Sulitjelma Bjørnfjell

Nord-Trøndelag: Hytteområder i Verdal

Oppland: Vaset Hytteområder ved Eidsbugarden FV51 Valdresflye

Sogn og Fjordane: FV52 Hemsedalsfjellet

Sør-Trøndelag: Hytteområder i Storli

Telemark: Hytteområder i Fyresdal og FV37 Rauland-Rjukan