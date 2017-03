– Utrolig artig å stå på scenen sammen igjen

Hussto ble dannet i 2006 og består av medlemmene Jørn Hoel, Jorg Aalbu, Anders Holm, Marius Nordheim og Stian Kojen. Navnet «hussto» er et gammelt ord for bråk og leven. Det var deres bakgrunn i sin felles rockeinteresse at guttene bestemte seg for å danne et band. Musikken er inspirert av 80-talls rock og dype spor av Guns N' Roses.

I de siste årene har det vært stille fra guttene, men i forbindelse med jubileumskonserten til kulturhuset forrige helg, var de igjen samlet på scenen.

– Det var utrolig morsomt å stå på scenen sammen igjen. Det har gått seks år siden sist, så det var på tide. Det er veldig stas å gjøre comeback på en dag som dette, forteller bandmedlemmene til Opdalingen etter konsertslutt.

– Kulturhuset har betydd mye for oss

Bandet legger ikke skjul på at kulturhuset har vært en viktig arena for de, både som enkeltpersoner og som gruppe.

Siden oppstarten i 2006 har de spilt på mange arrangementer. De har deltatt på UKM, både lokalt og fylkesmønstring, Mairock, konsert med Krafttak mot kreft og de har varmet opp for flere band.

Konserten fredag var deres første konsert på mange år. Men de forteller at de ikke har glemt gamle kunster.

– Det var knallartig å stå på scenen. I forkant av denne konserten hadde vi gjennomført kun en øving, men vi har ikke glemt gamle kunster, sier de.

De sier at det er vanskelig å samle alle til øving på grunn av at de er spredd fra Levanger til Trondheim til Oppdal.

– Hva betyr kulturhuset for dere?

– Det er her alt har skjedd. Det er her vi har spilt inn CD og DVD. I tillegg har vi stått veldig mye på scenen og fått nyttig sceneerfaring. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med kulturhuset, sier de.

De tror også kulturhuset kommer til å være en viktig arena i fremtiden.

– Jeg jobber med film til vanlig, og er mye her. Det er kjempeviktig at vi har kulturhuset. Veldig mange aktører får vist seg fram, både profesjonelle og amatører. Vi har hatt veldig stor nytte av det, og det kommer også mange andre til å ha i framtiden, sier Jørn Hoel.

Varmet opp for deLillos

Bandet har også rukket og gitt ut to EP-er og en DVD. Den første EP-en kom ut i 2008, hvor alle fire sporene var selvkomponerte. Innspillingen foregikk hos Terje Tysland og Dag Erik Håvimb fra Texum mikset lyden. Deres andre EP kom ut i 2010 og hadde navnet «Fire your Bullets».

Året etter ga de ut en DVD med navnet «Live Ammuntion».

– Høydepunktet så langt i karrieren er definitivt da vi spilte inn DVD. Det var en utrolig stor produksjon som vi jobbet med i forkant av innspillingen. Vi hadde et valg om å spille inn en debutplate eller å gjøre noe annet. Vi ønsket å vise hvordan vi er live og vi ville gjøre noe annet enn hva andre gjør, sier de.

At man gir ut en live DVD før sitt første album er ikke den vanlige veien å gå for ferske band.

– Det er litt bakvendt, men det ligger en tanke bak det. Alt skjer på nettet i dag så da er det viktig å ha noe å vise fram. Det er litt kulere å ha en video, sa Hoel til Opdalingen da DVD-en ble spilt inn.

– Kommer dere til å gi ut noe mer?

– Kanskje i framtiden. Det hadde vært veldig artig og spilt inn noe mer og kanskje gjort en reproduksjon av gamle låter på moderne vis, sier de.