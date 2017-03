– Alle har ikke datamaskin og internett i 2017

Onsdag neste uke arrangerer Oppdal bibliotek et gratis kurs for nybegynnere på PC og internett. Biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen forteller at de i 2017 fortsatt har flere brukere som benytter seg av de tre datamaskinene på biblioteket for å sjekke nettbank, digital postkasse, e-post og offentlige nettsider.

– Det er fortsatt en god del som ikke har PC eller internett hjemme. Det er ikke så uvanlig som vi kanskje tror, sier hun.

Det er første gangen biblioteket i Oppdal arrangerer et slikt kurs. Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag har skaffet midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å gjennomføre kurset.

– Det kommer en ekstern kursholder fra fylkesbiblioteket. Personen har allerede gjennomført kurset i flere kommuner med stor suksess, forteller biblioteksjefen.

– Hva er grunnen til at biblioteket velger å holde et sånt kurs?

–Vi ønsker å løfte den digitale kompetansen i befolkningen. Dette med digital kompetanse er en av våre kjernepunkter. Biblioteket skal være et lavterskeltilbud for alle sammen, smiler hun.

Hovedmålgruppa for kurset er personer som ikke har særlig erfaring med data og internett.

– Vi tror nok det blir en overvekt av eldre mennesker på kurset, men vi regner også med at flere mennesker som nettopp har kommet til Norge dukker opp. Kanskje har de ikke PC selv, eller at de rett og slett trenger hjelp til å lære seg hvordan internettsidene i Norge fungerer, forteller Åbotnes Iversen.

Selv om biblioteket har noen datamaskiner til utlån, ønsker de at kursdeltakerne tar med egne laptoper eller nettbrett.