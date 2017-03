Morsom og modig

Lekent, morsomt, småflaut, intelligent og ganske så modig, årets russerevy innfridde på stort sett det meste.

Nå hadde vi nok sett de fleste sketsjene og poengene fra før, enten på YouTube eller i en revy i fjor eller forfjor, videoinnslagene kunne med fordel ha fått seg en omgang med saksa og lærerparodien trenger seriøst en fornyelse, men det er også stort sett det som trekker ned på terningen.

Det viktigste med årets russerevy var at det ikke tok mange øyeblikkene før vi i salen skjønte at gjengen på scenen gjerne ville underholde. De ville by på seg selv og de hadde det skikkelig moro sammen.

Oppdalsrussen laget fest og god stemning En fullsatt storsal i Oppdal kulturhus fikk se russen briljere på scenen. Se stor bildeserie!

Rød tråd

Årets revy hadde en fin, trygg og sikker rød tråd, mesterlig spunnet av de to «gamlingene» som så og tenkte tilbake på ungdomstiden.

Ingen russerevy uten en «fyllefest», og årets forestilling var ingen unntagelse; det som var ganske så sjarmerende var at ungdommene faktisk klarte å vise at de ikke tar seg selv så høytidelig, og det var ikke snakk om rølpefylla, men å bli overstadig happy på en halv cider…

Videoklippene var litt for lange, og noen ganger var lydkvaliteten for dårlig, men det var likevel helt tydelig hva og hvor man ville med filmene. Krumspringene og påfunnene var mange, men curling-filmen kjentes av og til like lang som en ikke alt for interessant curlingkamp.

Parodiene på «Skam» og «50 Shades…» var helt innafor. Det skal noe til å ta tempen på «Skam», lage en lokal vri og faktisk komme ut med et ok budskap på slutten.

Det var heller ikke mye gråfarge igjen i «50 Shades…»-filmen, og det var nok i stedet en og annen som hadde flere grader av småflau rødt i ansiktet i løpet av filmsnutten og det var vel også meningen.

Trygge ungdommer

Det som var litt interessant å merke seg var hvordan flere kvinneroller i revyen ble spilt av gutter og gutteroller ble spilt av jenter. Det var tydelig at gjengen på scenen var trygge på seg selv og hverandre. Det står det skikkelig respekt av, og det må være godt for både foreldre og lærere å se.

Og når vi snakker om modig; russeguttas håndkle-dans i dusjen på treningssenteret viste at gutta boys er noen skikkelig tøffinger. Det skal noe til å by såpass på seg selv foran publikum, kanskje spesielt når både mor, far og kanskje naboen sitter i publikum. Litt sånn på kanten-greier hører jo med i en russerevy, og det at det var gutta og ikke jentene som måtte til pers var faktisk litt tøft.

Rennebu må betale for muren

Det er vanskelig å komme forbi Trump-sketsjen. Mesterlig spilt og med morsomme poenger; vi gleder oss nesten til at Rennebu skal betale for muren som skal bygges mellom de to kommunene – kanskje greit å vente til forhandlingene om grensejusteringene er kommet i havn?

Den maniPULErte vidoen var morsom, vi har sett flere slike videoer før; intervjuobjektene blir spurt om helt andre ting og så blir frekke spørsmål lagt til i redigeringen. Litt på kanten igjen, men den blir mest morsom fordi det er lokale kjentfolk som svarer på spørsmålene.

Talkshow-sketsjen kunne fort ha blitt ganske så klein, spesielt fordi parodiene ikke var hysterisk gode, de ble liksom ikke tatt helt ut, men de var likevel så bra at det funka, og spillegleden hos de på scenen var smittsom. Her var også timingen mellom de to «programlederne» sjarmerende god.

Mange russerevyer pøser på med banneord og vulgært språk for å krydre poengene. Det manglet ikke på grovkorna gloser i denne revyen heller, men de kom når det passa i manus, for eksempel når Lothepus dukka opp på scenen eller når noe skulle parodieres. Og det er også helt innafor.

Bra jobba folkens!

På slutten gjør russen et sjakktrekk ved å roe det hele ned, takke skikkelig for seg, før de i samlet flokk byr på en skikkelig finale fra «High School Musical». Igjen, ikke veldig komplisert og originalt, men det funker så det griner.

Og vi tør vedde på at det satt både mammaer og pappaer og lærere oppe i salen og kjente en liten sånn stolt klump i magen: den har da slett ikke blitt så verst denne årgangen av ungdommer, som de nå har hatt til låns noen år. Nå starter resten av livet og alvoret, men jammen må de ha hatt det moro så langt.

Og helt til slutt – dersom eksamenskarakterene blir like bra som terningkastet på årets russerevy, så går det i alle fall bra med dem.

Bra jobba folkens – dette kan dere være stolte av.

Terningkast fem!