Oppdalsrussen laget fest og god stemning

Etter flere måneder med manusskriving og intense dager med øving, kunne opppdalsrussen fredag kveld endelig vise russerevyen «A trip down memory lane» til publikum i Oppdal kulturhus.

Revyen åpnet med at russekullet født i 1998 hadde reunion på gamlehjemmet. Her møttes de for å mimre tilbake til tiden da de sammen gikk på Oppdal videregående skole.

Deretter presenterte de akutelle tema og nyheter på rekke og rad. Gjennom sketsjer og filmer fikk publikum servert parodier av Donald Trump, TV-serien SKAM, boken og filmen Fifty Shades of Grey og flere andre kjente fenomener.

Det blir ingen russerevy uten parodier på lærerer og ansatte på skolen. Dette og fraværsgrensen ble naturligvis gjort narr av.

I tillegg fikk vi se hvordan en vanlig dag på treningssenteret Spenst Oppdal utløper seg.

Latteren satt løst hos publikum som hadde møtt opp i hopetall. Det var ikke mange seter ledig denne kvelden.

Selv var russen storfornøyd med sin egen prestasjon etter showet, og dro videre til Oppdal Bowling for å feire kick-off.

Opdalingen kommer tilbake med anmeldelse og video etter hvert. Følg med på opdalingen.no!

Se bildeserie fra russerevyen øverst i artikkelen!