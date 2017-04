Deler turminner fra oppdalsnaturen

7. april åpner Solveig Austlid Rise og Marit Bjerkås salgsutstillingen «Natur med pensel og kamera» i galleriet i Oppdal kulturhus. De tar over utstillingslokalet etter billedhugger, tegner og grafiker Ole Mauseth fra Surnadal.

Venninnene gikk på ungdomsskolen sammen, og har i lang tid drevet med fotografering og maling på fritiden. I fjor fant de ut at de like så gjerne kunne bestille plass i galleriet for å vise fram lidenskapen til publikum.

Oppdalsnatur som motiv

Begge bruker naturen som motiv, og holder seg stort sett innenfor den tradisjonelle uttrykksformen. I bildene dukker det opp dyreliv, blomster og fjell.

– Vi er ofte på turer sammen og nyter naturen som Oppdal har å by på, forteller Bjerkås.

Sistnevnte har siden starten på 80-tallet holdt på med oljemaling. Med flere kurs opp gjennom årene har hun blitt en erfaren maler.

– Selv om jeg har vært innom flere typer malerkunst, har oljemaling vært favoritten hele tiden, sier Bjerkås.

Håper på mye folk på åpningen

For Austlid Rise er det fotografering som er den store interessen. I 2006 kjøpte hun seg et digitalkamera og fikk virkelig øynene opp for hobbyen.

– Alt er selvlært. Overalt hvor jeg går ser jeg motiver. Jeg har absolutt mye glede av det, forteller hun.

Austlid Rise har hatt utstilling i kulturhuset to ganger tidligere. Første gang var i 2009 med egne bilder. I 2014 hadde hun sammen med sine fire søstre utstillingen «De 5 søstrene Rise».

For damene kan ikke utstillingen komme på et bedre tidspunkt. I påska er det mye folk i Oppdal.

– Vi får håpe det kommer en del folk på åpningen. Det er alltid fint å få tilbakemeldinger, sier de og smiler.