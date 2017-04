Utvandrer sparket ihjel av hest i Amerika

Hver uke tar vi et lite dypdykk i Opdalingens over 80 år gamle og svært omfattende arkiv. Her har vi plukket fram noen notiser som viser litt om hva som var gangbart lesestoff den gang da. Bli med oss tilbake til fortiden; god lesefornøyelse!

Torsdag 30.3.1950

Rikstelefon Trollheimen!

- Hallo Gjevilvasshytta! Det var et nytt og uvant anrop som sang gjennom telefontrådene i Oppdal forleden kveld. Kl. 21 gikk den første samtale mellom bygda og turisthytta hvor bestyrerinnen Anna Grendal tok telefonrøret og fortalte hvordan det sto til i fjellet. Dermed har Trollheimen fått sitt første telefonsamband med omverdenen, og Gjevilvassdalen er ikke lenger den isolerte fjelldalen som den har vært i alle år. For de mange Oppdalssetrer som ligger langs Gjevilvatnet vil telefonforbindelsen naturligvis bli av stor betydning, og turisttrafikken har fått et betryggende bindeledd som både vertskap og gjester nok vil sette stor pris på. Det var 15-16 karer fra Oppdal Ungdomslag som ble ferdig med linjeleggingen fram til hytta. Det er lagt dobbeltlinje fra Ålbu fram til Gjevilvatnet, og ungdomslaget har gjort et utmerket gratisarbeid. Setereierne har som før meldt lagt til endel telefonstolper, og det er således en samlet innsats av bygdafolket som har virkeliggjort planen om telefonsamband inn til Gjevilvassdalen, skriver «Dagsavisa.»

Torsdag 30.3.1950

Fikk hatt for juling

I Nationen finner vi denne: En av Nationens settere som i går natt var på veg til sitt arbeid ble overfalt i Løvebakken. Det skulle fyren ikke ha gjort, han fikk seg nemlig to omganger kraftig juling – etter dette la han på sprang. Som belønning fikk setteren en hatt som kan hentes i Nationens setteri.

Onsdag 24.3.1937

Rotteliv

Rottene finner veien også hit til Opdal. På Nordskogen har de før vært fri rotteplagen, men de har også fått føling med disse fæle små dyrene. Hos Herlaug Stuen slo de ihjel 3 stykker for noen dager siden.

Mandag 31.3.1941

April

Imorgen er det 1. april, spøkdagen. Da er det tillatt å drive en liten spøk med sine medmennesker og denne tillatelse har vært flittigt benyttet her i Norge. I år er det vel ikke mange som tenker på slikt, tiden er ikke inne til det, og vi skal iallfall huske på å være forsiktig med vår spøk. April er den første sommermåned, etter den gamle kalender og den kaltes for Gaukmanør eller Harpa. «Jeg velger meg april--», heter det i diktet og nå får vi se om den bringer oss den lykke som alle venter på.

Torsdag 25.3.1965

Bokhandlermedhjelperen

i programposten «Mitt yrke» i TV-programmet fredag kveld, var dotter til Gunnvor og Inge Krokann. Ho var lik seg, tala så vakkert gausdøl og gjorde sine saker så knakande godt at det sikkert var mange, mange som var like oppglødde for den måten ho gjorde sine ting på som presten og bladstyraren.

Fredag 27.3.1936

Slått ihjel av en hest

En opdaling, Halvor Sivertsen Fagerhaug, blev slått ihjel av en hest for en tid siden borte i Amerika. Han utvandret i 1905. Avdøde blev ca. 49 år gammel.

Torsdag 30.3.1950

Oppdal Folkeboksamling

Førstk. lørdag 1. april kl. 13 blir boksamlingen i kommunens lokale på Bjerke åpnet. I det høve vil det bli en liten seremoniell åpningshøytidelighet der Ola J. Rise vil komme med en kort utredning om boksamlingens historie fra starten og til idag. Det har vært mye arbeide i forbindelse med flyttinga og omordninga av bøkene. Den største lønn for strevet ville bli om folk fra hele bygda nå ville gjøre seg bruk av boksamlinga. Det skulle ikke være grunn til noe annet. Den ligger nå sentralt til, lokalet er pent og trivelig og der er mange gode bøker. Det er ikke noe ekstra leseværelse, men det er bord og stoler slik at folk kan sitte og kikke i bøkene før de bestemmer seg. Gamle og nye låntakere: Møt mannjamnt opp og gjør boksamlinga til et kjent og populært sted.

Torsdag 31.3.1938

Sagbruk på Nerskogen

Et par av bureisingsmennene på Nerskogen har været her i Opdal og kjøpt et sagbruk. Nu da de får traktor blir også kraftspørsmålet løst. Også før har de tenkt å få til et sagbruk der ute, men det har strandet på kraften. Dette sagbruket vil få særlig betydning for dem som skal begynne der ute nu.

Tirsdag 25.3.1975

Stor tilstrømning av påsketurister

Foruten alle som har hytter selv i Oppdals fjellområder, meldes det fra Turistkontoret om stor etterspørsel etter husrom. Allerede straks over jul begynte de første å melde seg på overnattingsmuligheter for påska. Sætre, hytter og ellers alt mulig som kan skaffe folk tak over hodet er bortleid, samt at alle overnattingssteder er fullt belagt. Til og med er det folk som står på venteliste i håp om at det ennå kan finnes muligheter. Noe slikt har vel neppe hendt tidligere. Vi får håpe at vær og føre svarer til de forventninger som er stilt, og at de som har kostet på seg adskillige kroner for å få en fin påskeferie, får litt valuta igjen for pengene.

Fredag 27.3.1936

Nytt snekkerverksted

skal i nær fremtid startes på Aune i Opdal av Hans Snøve og Stensheim-karene. De skal arbeide dører, vinduer og annet. De har kjøpt inn endel maskiner. Det er det første verksted i sitt slags i Opdal. (Nidaros).

Torsdag 29.3.1963

Gaupe i Oppdal

En dame som hadde vært på besøk hos naboen, fikk seg en ordentlig skrekk i livet, da hun like nedenfor huset gikk seg på en gaupe, som la seg flat ned på snøen og stirret på henne. Da gaupa ikke rikket seg, skyndte damen seg tilbake til huset, og da hun var kommet til trappa så hun at gaupa stakk tilskogs. En har sett spor etter gaupe flere steder i bygda, og det er sannsynligvis den økte rådyrbestand som har lokket gaupa hit.

Fredag 29.3.1935

Reinflytning

På Nordskogen blev man mandag vidne til et vakkert syn, idet ca. 500 rein var samlet på Bjørnsvatnet. Det var samene Renander og Kjeldsberg som flyttet rein fra Ilfjellet til Trollheimsfjellene. Dyrene er redde når det kommer tog. De blev samlet på Bjørnsvatnet for at de ikke skulde bli skremt av toget.