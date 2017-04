CC Cowboys til Nerskogskonserten

Allerede i 2007 sa låtskriver, gitarist og vokalist Magnus Grønneberg til Dagbladet at det knapt var et sted i Norge de ikke hadde besøkt.

- Ti år etter får de nå muligheten til å se Nerskogen og Skardalen - i all sin prakt. Bandet, som regnes som en institusjon i norsk rock, tar turen til fjells. Grønneberg synes det er hyggelig å se hele aldersspekteret av folk når bandet spiller konsert. Og da er det vel bare å møte opp, skriver komiteen for Nerskogskonserten, Terje Storli, Arve Withbro, Astri Snildal og Vigdis K. Krovoll i en pressemelding.

Mange har hatt glede av CC Cowboys siden oppstarten i 1989. De gav ut sitt første album i 1990. Da fikk de også Spellemannprisen som årets nykommer. I 2015 feiret de 25-årsjubileum med sitt tiende album, "Til det blir dag" . For dette fikk de femmere i flere aviser.

CC Cowboys kommer fra Fredrikstad. Bandet består av vokalist og gitarist Magnus Grønneberg, trommeslager Agne Sæther, bassist Per Vestaby og gitarist Jørn Christensen.

- CC Cowboys leverer kvalitetsrock. Det er alle utmerkelsene og trofeene de har fått et bevis på. De har hatt tusenvis av spillejobber og levert svært mange hits. Noen sier at bandet bare blir "bedre og bedre" , og at de leverer varene uansett om det er små eller store forsamlinger de spiller for, står det i pressemeldingen.

Grønneberg omtaler seg selv som spellemann. Og han elsker å spille ute blant folk.

- Og spellemenn vil vi ha her oppe på fjellet. Vi gleder oss til å høre og ikke minst synge med på "Tigergutt", "Vill vakker og våt", "Harry", "Kom igjen" og mange flere, sier komiteen for Nerskogskonserten.

Konsertkomiteen i Nerskogen Grendalag mener Nerskogkonserten når stadig nye musikalske høyder.

-Vi ønsker å bygge vårt varemerke rundt kvalitetsmusikk. Vi får ros for at vi tør å ta spenstige valg, og det vil vi fortsette med! Det er utrolig morsomt å drive på med dette, og vi takker for all velvilje og entusiasme rundt konserten, sier de.