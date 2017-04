Ble svindlet da hun ønsket å kjøpe billetter til Karpe Diem

Adressa skriver onsdag kveld om Inger som ønsket å skaffe billetter til Karpe Diem konserten i Oppdal, som spilles neste uke. Hun ønsket å skaffe billetter til seg og en venninne, og kom over et innlegg på arrangementets facebookside om at en person som kalte seg for «Sandra», solgte billetter.

- Jeg ville egentlig betale med Vipps, men jenta sa at hun hadde skiftet telefonnummer, og at jeg derfor måtte overføre pengene via nettbank. Egentlig pleier jeg å gjøre en grundigere sjekk av selgeren, men jeg ville ikke risikere å miste billettene, forteller Inger til adressa.no.

Videre skriver regionsavisen at Inger overførte 1100 kroner for to billetter. Etter to dager hadde hun fortsatt ikke hørt noe fra «Sandra». Da hun tok kontakt, fikk hun beskjed om å overføre pengene på nytt.

- Da jeg tok kontakt med henne, ba hun meg om å overføre pengene på nytt. Jeg sa at jeg ikke hadde råd til å betale to ganger for de samme billettene. Venninnen min spurte om selgeren fortsatt hadde de to billettene, noe hun fikk bekreftet. Da skjønte jeg at det var svindel, sier hun til Adressa.

Hun truet med å anmelde «Sandra» til politiet, men kort tid etter ble facebookkontoen slettet.

På facebooksiden til arrangementet er det flere som har spiurt om det er noen som selger billetter til konserten.