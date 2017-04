Hun er årets Martnasgjest

- Vi er godt i gang med planlegginga mot årets Rennebumartna, som arrangeres for 32. gang. I år med temaet SMAK! som en ekstra inspirasjonskilde. Et tema som skal bidra til videreutvikling og skape nye opplevelser for publikum, skriver daglig leder i Rennebumartnan Kenneth Teigen i en pressemelding.

Årets Martnasgjest

Årets Martnasgjest blir Kjersti Bergesen fra Bergen, for de fleste mest kjent som programleder for TV 2s populære program "Tid for hjem", som handler om design og interiør.

- Og hennes kunnskaper om nettopp dette feltet var grunnen til at hun ble valgt som årets Martnasgjest. I tillegg til åpne Rennebumartnan 11. august skal hun skal ta seg av den siste finishen og stylinga av design– og interiørutstillinga. Hun skal velge ut kunst og håndverksprodukter fra utstillerne på årets Rennebumartna, og plassere dem i utstillinga. I tillegg skal hun holde et foredrag på åpningsdagen. Så er det hyggelig å kunne fortelle at da Kjersti Bergesen ble spurt om dette oppdraget, så sa hun ja med en gang, for Rennebumartnan hadde hun både hørt om og kunne tenkt seg å besøke, står det i pressemeldingen.

Kjersti Bergesen har jobbet i 14 år med oppussing og innredning av norske hjem i TV-serien "Tid for hjem" på Tv2. Det har etter hvert blitt nærmere 120 prosjekter. Hun er en aktiv programleder som deltar i byggearbeide,t samt planleggingen sammen med norske og utenlandske designere. Er også designer på seriens uteprosjekter.

Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen, men har jobbet aktivt med TV-produksjon i nærmere 30 år.

Over 50 nye søkere

Til årets martna har de fått søknader fra over 50 nye utstillere.

- I løpet av april skal vi ta ut årets utstillere, så da blir det klart hvor mange nye som får plass, i tillegg til mange av de flotte utstillerne som deltok på martnan i 2016, og hvor langt de fleste har søkt igjen, står det i pressemeldingen.

Rennebumartnan vil fokusere enda mer på design i åra fremover, som et ledd i denne utviklingen har Rennebumartnan bestemt at årets hovedsatsing på utstillingssida blir en design- og interiørutstilling. Denne satsingen håper arrangøren vil bidra til å skape nye opplevelser som kan friste vårt trofaste publikum, og ikke minst et nytt og yngre publikum.

- Utstillinga skal vise trender innenfor interiør i hus og hytte, møbler og belysning og ikke minst skal utstillinga styles med kunst og håndverksprodukter valgt ut blant alle de flotte utstillerne på Rennebumartnan. Her skal altså både lokalt næringsliv og utstillere involveres, sier Teigen.