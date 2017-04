- Det er veldig deilig å vise fram det vi har jobbet med

Venninnene gikk på ungdomsskolen sammen, og har i lang tid drevet med fotografering og maling på fritiden. I fjor fant de ut at de like så gjerne kunne bestille plass i galleriet for å vise fram lidenskapen til publikum.

Begge bruker naturen som motiv, og holder seg stort sett innenfor den tradisjonelle uttrykksformen. I bildene dukker det opp dyreliv, blomster og fjell.

- Det er veldig deilig å endelig ha åpnet. Vi ble ferdig med å sette opp bildene i går, så vi har egentlig brukt dagen i dag på å vente, forteller de til Opdalingen.

Det var mange som hadde tatt turen til galleriet denne fredagskvelden.

- Det er veldig stas at så mange hadde tid til å komme. Utrolig artig at de vil komme å se på det vi stiller ut, forteller de.

Kulturhussjef Inge Lauritzen fortalte litt om utstillingen, mens Sverre Stenløkk og Guro Welander fra kulturskolen sang og spilte to sanger.

Se bilder fra åpningen øverst i artikkelen!