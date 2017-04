Tilbyr afterski, foredrag og minikonsert i påska

Hos Bortistu gjestegård kan Linda Mai Helmersen Weiseth fortelle at det blir en aktiv påske.

– Vi innleder påska med et foredrag og minikonsert på søndag, hvor Ingolv Dørum skal fortelle litt om tankens kraft, deretter blir det en minikonsert med både Ingolv, Stephen Carlson og Hilde Halseth, forteller hun.

Ingolv Dørum har i mange år jobbet med positiv utvikling, både med barn og voksne. I Oppdal er han mest kjent som leder av Drageid Leirskole. Han har også lang erfaring som kursholder i friluftslivsaktiviteter og selvutvikling. Med seg har han også instrumentet didjerido.

Dørum har jobbet med redningsoppdrag, hatt dykkerkurs og klatrekurs. Da ble han opptatt av hvordan folk tenker. Han har også studert hypnose og har en internasjonal godkjennelse som hypnotisør.

- Det er et tema som har interessert meg hele livet. Det var da jeg drev med blant annet redningsoppdrag at jeg ble opptatt av hvordan folk tenker, sa han til Opdalingen da han hadde et foredrag om dette på Vognildsbua sommeren 2015.

Helmersen Weiseth forteller at det også kommer til å bli andre aktiviteter ved Bortistu i påska.

– Tradisjonen tro arrangerer vi afterski på skjærtorsdag, og dette er et veldig populært arrangement. Da setter vi opp buss fra sentrum, og den bruker å være full. I år har vi tilbud i både starten og slutten av påska, og vi synes det er veldig artig at det skjer ting i grendene. I tillegg skal vi også ha åpen kafe gjennom hele påska, sier hun.

– Vi har forventninger om at det kommer folk. Vi ser også at flere gjester kommer igjen året etter, og det synes vi er veldig gledelig, sier hun.

Hun forteller at det er mange av hyttefolket som benytter seg av tilbudet som Bortistu tilbyr.

– Det er rundt 200-300 hytter i Storlidalen, og Bortistu er godt besøkt av hyttefolket. Det synes vi er veldig gledelig, forteller hun.