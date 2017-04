Jubel og god stemning med Nordowers

Lørdag kveld var det duket for tre timer Springsteen-maraton, med bandet Nordowers med venner i spissen.

Det var ikke fullt hus, men det var stormende jubel og god stemning i kulturhuset under konserten. Nordowers leverte nærmere 40 låter i beste "The Boss" tradisjon for de nesten 600 som hadde løst billetter til konserten.

Det startet litt avventenede, men det løsnet utover kvelden og natten, både på scenen og i salen. Og etter 26 låter a la e-street band, tok det mannsterke laget på scenen en kort pause.

Da de kom på igjen var de korrekt antrukket for å levere ytterligere et dusin låter fra Seeger Sessions. Og stemningen i salen steg om mulig enda et hakk. Nordowers fulgte samme oppskrift som tidligere, så vi som har vært der før vet hva vi får, timer med god musikk fra drivende dyktige musikere.

