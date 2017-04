11 merkverdige påsketradisjoner

I Norge går vi på skitur i påskefjellet, spiser påskegodteri og leser påskekrim. Andre land har andre påsketradisjoner – noen av dem er dramatiske, mens andre kan virke svært så snodige.

Fellesnevneren er at folk går mann av huse for å delta eller være tilskuere.

Her er 11 spesielle påsketradisjoner:

Rakettkrig i Hellas

Hvert år på påskedagen utspiller det seg en «krig» mellom to ortodokse kirker på den greske øya Khios. Menighetene skyter fyrverkeriraketter mot hverandre, og målet er å treffe den andre kirkens kirkeklokke. Men langt fra alle rakettene treffer der de skal, og man kan se folk flykte for å unngå å bli truffet. «Krigen» har ført til både husbranner og dødsfall, men politiet lar de to «gjengene» holde på med tradisjonen, som skal ha pågått siden 1800-tallet. De siste årene har folk forberedt seg i månedsvis for å kunne skyte tusenvis av raketter mot den andre kirken.

Eggeløp ved Det hvite hus

Å rulle egg ned bakker har vært en påsketradisjon i Storbritannia i hundrevis av år, blant annet i Avenham Park i Preston i England. I dag går det i sjokoladeegg, men før i tiden brukte de hardkokte egg innpakket i løkskall. Det hele er en konkurranse der barn ruller eggene nedover bakken for å se hvilket som triller lengst. Den britiske tradisjonen har for lengst funnet veien til Amerika, og er blitt en del av det USAs presidenter holder på med. Hvert år siden 1878 har det blitt arrangert eggeløp for barn i følge med foreldre på plenen utenfor Det hvite hus, med presidenten til stede. I dag vil folk fra hele USA delta i evenementet, der påmeldingen fungerer som et lotteri.

Osterulling og tønnekamp

Eggeløp, eller eggerulling, har slektskap med osterulling (blant annet i den engelske ostelandsbyen Stilton) og tønnesparking (Hallaton i England). Førstnevnte handler om å være den første til rulle en ost ned en bakke, mens sistnevnte dreier seg om å få en tønne med øl over en bekk. Tønnesparkingen i Hallaton minner om en rugbykamp, og foregår alltid på andre påskedag. Osterulling var tidligere en påskeaktivitet noen steder i England, men i Stilton er den flyttet fra andre påskedag til den første mandagen i mai (May Day Bank Holiday).

Utendørsskuespill

En annen gammel og britisk påsketradisjon er «Pace Egg Plays», løst oversatt til påskeeggskuespill. Det er uklart hva det har med egg å gjøre, men det skal ha sitt utspring i legenden om Sankt Georg og dragen. Det hele utspiller seg som en kamp der Sankt Georg dør før han gjenoppstår, ofte takket være en kvakksalver. Tradisjonen med «Pace Egg Plays», som nesten døde ut, går flere hundre år tilbake i tid. Stykkene ble framført utendørs mange steder i England. I dag arrangeres det slike skuespill noen få steder, eksempelvis i Hepstonall i Nord-England.

Pynter trær og brønner

Noen steder i Tyskland har det blitt en påsketradisjon å pynte busker og trær og offentlige brønner med påskeegg, noe som henholdsvis kalles «Ostereierbaum» og «Osterbrunnen» på tysk. Familien Krafts private tre i Saalfeld i Tyskland er blitt en turistmagnet, mens dyrehagen i Rostock tok verdensrekorden i 2012 med nesten 80.000 egg på ett tre. De store brønndekorasjonene er ofte formet som en krone med massevis av egg festet til det som holder dekorasjonen oppe. Brønnen i Bieberbach i Sør-Tyskland fikk plass i Guinness rekordbok i 2001 etter at den ble påskepyntet med 11.108 håndmalte egg. Busslaster med turister reiser til Bieberbach og nærliggende Heiligenstadt for å se landsbybrønnene, som er dekorert i noen uker rundt påske.

Lar seg feste til kors

Den filippinske byen San Fernando er kjent for sin årlige langfredagsprosesjon som ender med at flere personer med tornekrone på hodet lar seg nagle til et kors gjennom hender og føtter. Den katolske kirke har tatt avstand fra den blodige affæren, men folk fra hele verden reiser dit for å overvære eller delta i den svært så spesielle tradisjonen.

Med romerske soldater

I mange land er pasjonsskuespill en del av påskens folkefest. Det handler om Jesu lidelse og død – fra hans ankomst til Jerusalem palmesøndag til korsfestelsen langfredag. I en rekke byer, blant annet på Filippinene og i Latin-Amerika, samles tusenvis av mennesker langs gatene for å følge med på påskeprosesjonene som inneholder folk utkledd som romerske soldater – og minst én person som forestiller Jesus som sleper korset etter seg. Blant de mest spesielle arrangementene er påske- og gatefestivalen Moriones, på øya Marinduque i Filippinene. Karikerte, skumle og fargerike masker er en viktig del av utkledningen. Prosesjonen er litt mer skøyeraktig enn den i San Fernando, men inneholder folk som pisker seg selv til blods – som botshandling eller takksigelse.

Maskerte menn om nettene

Påskeprosesjoner er også vanlig mange steder i Europa, og da særlig i Spania, Sør-Italia og på Malta, og noen av dem samler hundretusener av tilskuere. Prosesjonene – som ofte finner sted gjennom hele den stille uken, fra palmesøndag til påskedag – består gjerne av store skulpturer av Jesus og Maria, eller tunge flåter med figurer som forestiller scener fra Jesu lidelse, død og oppstandelse. I noen spanske byer, som Sevilla og Córdoba, er det nattlige prosesjoner med fakkelbærende menn (og noen kvinner) med kapper og capirotehatter (lange, spisse «hatter» som dekker nakken, halsen og hele ansiktet unntatt øynene).

Parade på Fifth Avenue

I flere amerikanske byer har det i årevis vært påskeparader der folk ikler seg fargerike og spesielle klesdrakter. Tradisjonelt tok man på seg finstasen, mens kvinner gjerne hadde et iøynefallende hodeplagg. Men nåtidens parader, som den på Fifth Avenue i New York på påskedagen, har blitt til et slags karneval der hvem som helst kan kle seg i hva som helst. Paradetradisjonen skal ha startet i New York i 1870-årene, og lignende parader dukket etter hvert opp i andre byer. Tidligere deltok det flere i disse paradene enn det gjør i dag.

Samles rundt store bål

Katolske påskemesser i forbindelse med våkenatt – om kvelden påskeaften eller natt til påskedagen – starter med at det tennes et bål i en bålpanne utenfor kirken, til minne om Jesu oppstandelse. Noen steder i Nord-Tyskland, Sveits, Østerrike, Danmark, Sverige og Finland har en lignende tradisjon utviklet seg til enorme bål om kvelden påskeaften eller første påskedag. Der er imidlertid bålene basert på saksiske, førkristne tradisjoner – muligens for å jage vinteren og mørket vekk. I dag fungerer bålene som noe varmt å samle seg rundt for å drikke alkohol og snakke med andre feststemte mennesker.

Spiser supersøte peeps

Peeps er fargede marshmallowsfigurer, ofte formet som kyllinger eller harer. De selges i USA og Canada, og var tidligere bare en del av påskegodteriet. I dag selges peeps året rundt, aller mest i forbindelse med påske, jul og halloween. Det har for øvrig dukket opp flere konkurranser knyttet til peeps, blant annet en som handler om å spise flest mulig, for eksempel i National Harbor i Maryland. Der slo verdensrekordholderen Matt Stonie i påsken i fjor sin egen rekord ved å spise 200 peeps – og dermed innta nærmere 1,4 kilo med sukker – på fem minutter.

Kanskje dette kan hjelpe turistnæringa? Har du et tips eller en idé om aktiviteter a la de som er listet opp ovenfor?