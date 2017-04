Karpe Diem grep Oppdal

Det var mange som hadde store forventninger foran onsdagens konsert med Karpe Diem i Oppdal kulturhus, og fasiten er ganske grei; bandet innfridde og vel så det.

- Dette er første gang vi er i Oppdal, etter 17 år med konserter over hele landet, og vi er stolte over å ha solgt ut alle billettene på et kvarter, fortalte Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid oppdalspublikummet på starten av konserten. Allerede da kokte det i salen av 1200 forventningsfulle Karpe Diem-fans.

Og dette var altså ikke bare en konsert for kidsa, den funka også for de "som pusher 50", de som har fulgt med Magdi og Chirag Rashmikant Patel fra starten med "Glasskår", og i alle fall fra "Fire vegger" som gjorde både hiphop og Karpe Diem til allemannseie med låter som "Stjerner", "Vestkantsvartinga", "Fireogtyvegods" og "Under overflaten".

Det sier sitt når bandet har vunnet seks Spellemannspriser og kan skilte med et utall hits fra starten i 2000. De er også flere ganger blitt beskrevet som Norges beste liveband, noe de viste til gangs denne påskekvelden i Oppdal.

Det er ganske beskrivende på hvilken gjennomslagskraft gruppa har fått her til lands når en kvinnelig politiker i Sør-Trøndelag bruker tittelen på en Karpe Diem-låt for å uttrykke misnøye med at det er "Hvite menn som pusher 50" som sitter i toppledelsen i fylket. "Alle" skjønner hva Marit Bjerkås (Ap) referer til når hun bruker tittelen på en Karpe Diem-låt, på samme måte som nettrollene må finne seg i å bli beskevet som "rebell i kjellerleiligheten" sin.

Ikke bare var dette første gang bandet har opptrådt på disse trakter, kveldens konsert var også en slags gjennomgang og "før-premiere" på konsertene i Spektrum om en ukes tid; en ting er sikkert - publikum i Spektrum har noe å se fram til.

Det var en særdeles godt fornøyd kulturhussjef Inge Lauritzen som var til stede under konserten onsdag, og på spørsmål om hvorvidt og på hvilken måte han og kulturhuset hadde tenkt å toppe denne konserten kommenterte han at det ikke kom til å bli lett, men han avslørte også litt hemmelighetsfullt at "vi har et par navn på blokka".