- Ønsker å vise hvordan moten var før

Gudrun Nyhus Horvli har siden 50- tallet laget kjoler og drakter for både kunder og venner. Hun har jobbet med søm siden hun startet som elev ved Oslo Private Industriskole i 1950, der hun også senere ble lærer.

Gudrun var en stund bosatt i Trondheim før hun i 1957 flyttet til Sunndalsøra. Der startet hun sin egen bedrift, Chick, som solgte stoffer og sytilbehør. Det ble også en god del syoppdrag og hun jobbet også som kursholder. Har blant annet holdt kurs på Fjellvang da det var skole der. Hun har arbeidet i 30 år som lærer ved den videregående skolen i Sunndal.

I kveld åpner kjoleutstillingen i galleriet i Oppdal.

- Bakgrunnen for utstillingen er at jeg ønsker å vise folk at moten var slik før i tiden. Det er veldig interessant å se forandringen og motene forandret seg hele tiden, sier hun til Opdalingen.

Mesteparten av kjolene som er en del av utstillingen har hun eid selv.

- Men det er også mange kjoler her i dag som jeg har sydd til andre som jeg har fått tilbake, sier hun.

Nyhus Horvli forteller til Opdalingen at hun tidligere har hatt utstilling på museet. Hun gleder seg til å ha utstilling i galleriet på kulturhuset.

- Jeg håper at folk synes utstillingen er spennende og interessant. Tidene har forandret seg, og på 50-tallet var det mye korte kjoler, før det på 60 og 70-tallet var lange kjoler til alle anledninger, sier hun.