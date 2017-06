Her blir Eline Voll overrasket med Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping. En million kroner fordelt på hundre stipend deles ut i året. Gjennom tolv år har det blitt delt ut drømmestipend til 1200 unge utøvere.

Fra Rennebu er Eline Voll nominert. Fra Oppdal er Oline Rogstad, Andrine Myran og Hans Wolden nominert. Hans Wolden mottok Drømmestipendet under Mairock tidligere i år.

Under sommerkonserten til Rennebu kulturskole tirsdag, ble Eline Voll svært overrasket da hun skjønte at hun var en av de som fikk stipendet på 10.000 kroner. Varaordfører Marit Bjerkas og ordfører i Oppdal, Kirsti Welander, var til stede for å overrekke den unge artisten fra Rennebu den gledelige nyheten. Welander er styremedlem i Norsk kulturskoleråd.

Eline er bare i sitt andre år som elev på sang ved kulturskolen i Rennebu men har allerede markert seg som en dyktig utøver og viktig del av konsertvirksomheten til kulturskolen. Hun er meget lærevillig, tar utfordringer på strak arm, og har godt øre for teknisk og musikalsk egenutvikling.

– Jeg har en drøm om å starte et prosjekt. Et prosjekt der jeg kan glede noen. Et samarbeid med sykehuset, der jeg kan være sammen med barn, ha sangleker, kanskje lære dem litt om sangteknikk og gjøre bevegelser til sanger. Jeg drømmer om å gi lyspunkt til disse barna. Bli kjent med dem, være med dem, gi dem noe å se fram til og noen gode minner, skriver hun om hva hennes drøm er.