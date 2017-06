Burde forholdt seg begravd

Universal er med “The Mummy” offisielt i gang med sitt eget filmunivers, kalt “Dark Universe”, som etter planen skal bestå av kjente og kjære monstre. Her snakker vi The Mummy, Frankenstein, og Phantom of the Opera, bare for å nevne noen. Dette filmuniverset skulle vel egentlig starte med “Dracula: Untold” fra 2014, men Universal valgte å utsette planene etter filmen fikk overveldende negativ kritikk. Nå sitter jeg og er veldig spent på Universals framtidige planer for “Dark Universe”-serien, for “The Mummy” er virkelig en elendig start.

Tom Cruise spiller Tom Cruise og er ute i ørkenen i Irak sammen med en kollega på jakt etter gamle antikviteter som de kan selge på svartebørsen. Etter hvert finner de en egyptisk grav, noe som er et mystisk funn i Irak. I graven viser det seg å være en sarkofag som inneholder mumien av Ahmanet, datter av en egyptisk farao som gjorde en avtale med djevelen, bokstavelig talt. For å gjøre en lang og ganske uinteressant historie kort, hun lever enda, og vil gjøre Tom Cruise til selve personifikasjonen av den egyptiske dødsguden, Set. Tom Cruise er ikke særlig gira på å bli den nye dødsguden, så Ahmanet blir en ganske gretten mumie. Russel Crowe er også med i filmen, dessverre.

“The Mummy” er først og fremst en film som ikke aner hva den skal være. Det ser ut som den prøver å være en actionfilm, men plutselig virker det som om den vil være litt skummel likevel, og så kommer det scener som prøver å være morsomme (og feiler totalt forresten). Hele filmen er veldig ujevn tonemessig, noe som bare er irriterende.

Det som kanskje skader filmen mest er likevel det faktum at Universal ikke klarer å behandle “The Mummy” som en enkeltstående historie. En overraskende stor del av filmen er nemlig ikke mer enn oppbygning til den videre utviklingen av filmuniverset som Universal har investert store penger i. Det kan virke som toppene i studiet ikke forstår at Marvel universet fikk en så god start fordi “Iron Man” faktisk var en veldig tilfredsstillende enkelthistorie, “The Mummy” er ikke mer enn en “Dark Universe”-intro. Det er også hele grunnen til at Russel Crowe sin karakter er med i filmen. Og gud er han ikke et elendig tilskudd. Det skal sies at mye av dialogen som kommer ut av Crowe i filmen er det nok ikke en skuespiller på jord som kunne levert på en effektiv måte, men prestasjonen hans var fortsatt helt latterlig.

Tom Cruise er svært sjelden dårlig på lerret, og det er han heller ikke her, men jeg mener likevel han er helt feil person for rollen han spiller i filmen. En film som “The Mummy”, burde blitt behandlet med mystikk, ikke som den neste “Mission Impossible”. Annabelle Wallis, som spiller Cruise sin romantiske interesse, og ja det er virkelig alt karakteren er, skjønner jeg ikke en gang hvorfor er med i filmen. Sophia Boutella i rollen som tittelkarakteren Ahmanet, er derimot et av de få lyspunktene “The Mummy” faktisk har å by på, det, og noen ganske solide spesialeffekter.

Alt jeg hadde ønsket med “The Mummy” var en underholdende film, men den klarte ikke å levere det en gang. I stedet for å fortelle en engasjerende historie prøver filmen så hardt på å bygge opp til et filmunivers jeg nå har minimal interesse for. Under størsteparten av filmen satt jeg bare og tenkte hvorfor, for “The Mummy” viser virkelig hva som skjer når et filmstudio kun tenker på å tjene penger framfor å faktisk skape en god filmopplevelse. “The Mummy” er derfor så langt en god kandidat til årets dårligste film.

Terningkast 2.