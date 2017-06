Røverdatter i Rennebu

Det er klart for nok en musikaloppsetning fra 10. trinn ved Rennebu ungdomsskole, og denne gang er det to røvere fra middelalderen vi får stifte nærmere bekjentskap med. Folk i Rennebu og omegn har årlig kunne gledet seg prestasjonene fra scenen, for musikaloppsetningen har for lengst blitt en tradisjon.

Våren 2002 presenterte de musikalen «Grease» som aller første forestilling. I fjor var det «Folk og røvere i Kardemomme by» som ble presentert av 10. klasse.

– I år skal vi sette opp en musikal som vi aldri har satt opp før. Det er en svensk oppsetning som er kjent for veldig mange, sier Rune Skjolden til Opdalingen, som tirsdag avslørte for neste skoleårs 10. klassinger at de skal sette opp «Ronja Røverdatter» til høsten.

Skjolden forteller at de har brukt lang tid på velge stykke.

– Vi må være 100 prosent sikker på at det stykket vi velger, passer for elevene og ressursene vi har til disposisjon. I tillegg skal alle stykkene vi setter opp ha et viktig budskap, lærdom eller moral, sier han.

Når de skal annonsere årets musikaloppsetning, skjer det helt ut av det blå.

– Elevene ble veldig glad da de fikk vite hva høstens musikal skulle være. Det er mange som har spurt i lang tid nå når det skulle bli annonsert. I tillegg er det mange av elevene som vet hva det handler om og som har gode følelser for stykket, sier Skjolden.

Allerede til uka skal de se filmen, slik at elevene får en flying start inn mot sommeren. I august/september skal elevene få komme med ønsker til hvilke oppgaver de vil ha i stykket og det vil også bli intervjurunde og auditions i scenesammenheng. Vi skal ha de beste i hver oppgave, sier han.