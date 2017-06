Når absolutt opp til gutta

Superhelter har kommet og gått på kinolerretet i flere år nå, men en skal vel ikke legge skjul på at det for det meste har vært gutta som har dominert. Om det så er Marvel eller DC så har de sterke kvinnelige karakterene ofte fått siderollene, fram til nå. For Gal Gadot viser her at Wonder Woman absolutt er en like verdig superhelt som Supermann, om ikke enda mer.

Vi begynner på øya Themyscira, hjem til den kvinnelige krigerrasen kalt amasonerne. Blandt dem finner vi Diana (altså vår Wonder Woman), spilt av Gal Gadot, datteren til amasonernes dronning, Hippolyta. En dag støter Diana på Steve Trevor, spilt av Chris Pine, og amasonerne blir klar over at det er en verdenskrig på gang utenfor øya deres, som er helt separert fra resten av menneskeheten. Diana er sikker på at det krigsguden Ares som står bak, en figur som amasonernes største krigere har blitt trent opp til å kjempe imot. Diana ender opp med å slå følge med Steve inn i frontlinjene i første verdenskrig for å konfrontere erkefienden til folket sitt og få slutt på krigen over alle kriger.

“Wonder Woman” er den fjerde filmen i DCs sammenkoblede filmunivers, og om det er noe som fort blir klart i filmen er at tonen er mye lettere enn det vi har sett i tidligere DC-filmer, og det er på tide. Selv om store deler av filmen samtidig har en seriøs og trist undertone, er det et friskt pust å se hvordan Wonder Woman faktisk er en inspirerende karakter, i motsetning til hvordan dette universets Superman så langt har vært en veldig mørk og kjedelig type.

Og det er en av tingene jeg virkelig likte med filmen, hvordan en inspirerende og håpefull karakter som Diana blir plassert midt i skyttergravene under første verdenskrig. Plottet tar henne med på en reise hvor hun må revurdere flere av tankene hun hadde om både verden, og menneskene i den. Deler av det er nok litt overdramatisk og innimellom cheesy, men jeg syntes for det meste det fungerte. Filmen kjennes samtidig veldig jordnær, spesielt midtparten, når den virkelig fokuserer på karakterene og situasjonen de er i. Gal Gadots Wonder Woman er sjarmerende og håpefull, og selv om skuespillet kanskje ikke er Oscar-verdig så oser det karisma på lang veg. Chris Pine som Steve Trevor er kanskje enda bedre, og er virkelig en solid bikarakter. Filmen har også en del andre bikarakterersom dukker opp her og der, hvor noen absolutt fungerte bedre enn andre.

Filmen inneholder flere actionsekvenser, og de ser egentlig alle veldig solide ut, men samtidig er de alle stappfulle med slowmotion. De første gangene er det virkelig kult, men lengre ut i filmen blir det såpass mye at jeg nesten ble litt lei. Jeg skulle likt å se at de brukte noen litt andre virkemidler i tillegg. Filmen har også en god del humor, og noen penis vitser som jeg faktisk tok meg selv i å humre av.

Der filmen ikke lykkes helt er avslutningen. For det første tar plottet en vending som kjennes litt billig ut, og for det andre er hele avslutningsnummeret rett og slett bare en gigantisk actionsekvens fylt med spesialeffekter. Det ser helt greit ut med tanke på effektene, men jeg må innrømme at jeg hadde håpet på mer, det hele blir bare en litt for døll og generisk avslutning som ikke spiller på noe av det som gjorde resten av filmen så unik.

“Wonder Woman” er nok den beste filmen I DC-universet så langt. Historien og mytologien bak superheltinnen er fascinerende, selv om den også er litt cheesy. Tonen i filmen er vel balansert og karakterene godt skrevet. Slutten er en liten skuffelse sammenlignet med resten av filmen, men DCs fjerde innslag i serien er et steg i riktig retning.

Terningkast 4.