Nominert som Årets landlige spire

Lady Dala Pizzeria på Støljære i Åmotsdalen kan vinne gründerprisen Årets landlige spire, i regi av bladet Lev Landlig og Landkreditt Bank. Spisestedet, som serverer ovnsbakt italiensk pizza, er en av ti kandidater som er valgt ut til å kjempe om den gjeve prisen.

- Det er veldig artig å være med i denne kåringen. Vi holder på i utkanten, og det er kjekt at landlige spirer som oss blir lagt merke til, forteller John Vammervold, som driver stedet sammen med kona Hege Mellem.

Vammervold kan fortelle at hele familien leser bladet Lev Landlig, og at det var datteren deres Eira Vammervold som sendte inn Lady Dala Pizzeria som et forslag til konkurransen.

De fem nominerte som får flest stemmer, blir vurdert av bladets jury som kårer en vinner til høsten. Vinneren får 15.000 kroner fra Landkreditt Bank, samt et bankmøte for finansiell rådgivning. Det blir også laget en reportasje om vinneren i Lev Landlig utgave nummer åtte.