Skal stå på samme scene som Matoma, Alesso, Karpe Diem og Alan Walker

Det var i april i år at P3 etterlyste to artister til å være en del av artistprogrammet til Findings i august på Bislett.

P3 skriver på sine nettsider at det var over 400 påmeldte artister og produsenter som sendte inn sine egne låter og DJ-mikser. De to som blir valgt ut får muligheten til å stå på samme scene som Matoma, Alesso, Karpe Diem, Alan Walker og den nederlandske trancekongen Tiësto.

Juryen består av Christoffer Huse (Sky Agency), Liv Johansen (Sky Agency), Mikkel Christiansen (Broiler), Adiele Arukwe (NRK P3) og Mats Borch Bugge (NRK P3).

Produsent Rootkit og artist Hanne Mjøen fra Oppdal er plukket ut til å opptre på Findings.

– Hanne Mjøen fremstår som en solid låtskriver og vokalist. Hun er allerede plukket opp med singelen «U» som har vært listet på P3 i noen måneder, sier Mats Borch Bugge, P3s musikksjef.

Hanne Mjøen sier til P3 at det er utrolig stas å bli plukket ut til å spille på Findings.

- Noen som vet om Matoma har en Co2-kanon å låne meg? sier hun til nettstedet.

Hanne Mjøen er klar for Slottsfjell Artisten fra Oppdal har fått oppfylt en av sine store drømmer.