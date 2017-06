Quiz - hvor mange klarer du?

1. Hva slags dyr er vår lokale «Snøhvit»?

2. Hvilken kunstart er Synnøve Anker Aurdahl særlig kjent for?

3. Hvor lang er Den store styrkeprøven på sykkel, som gikk forrige helg?

4. Hva het den norsk-amerikanske vennen til barne-TV-figuren Pernille?

5. Kulturministeren kommer for å åpne utstillingen «Vang» i Oppdal kulturhus. Hvem er kulturminister?

6. Hva het Adolf Hitlers sjefarkitekt?

7. Hvilket nummer i rekken er årets Rennebumartnan?

8. Utenfor hvilken by ligger flyplassen Kvernberget?

9. Hva heter administrasjonssenteret i Dovre kommune?

10. Hvem ga ut boken Artenes opprinnelse i 1859?

11. Fra hvilket land kommer brennevinet tequila?

12. Til hvilken religion konverterte musikeren Cat Stevens?

13. Hva het den siste konen til den tidligere amerikanske president Ronald Reagan?

14. Hva heter Henrik Ibsens første skuespill?

15. Hvilken viktig rolle spilte Moses og Aron 9. april 1940?

16. Hvilken stor elv nådde Aleksander den store frem til 326 f.Kr.?

17. I 1850 reiste en mann til San Francisco for å lage telt, men fikk beskjed om at gullgraverne på stedet heller trengte bukser, så da laget han det. Hva het han?

18. Hva er det norske ordet for det engelske «crude oil»?

19. Hvem ble i 2005 valgt til president i Liberia som den første folkevalgte, kvinnelige president i Afrika?

20. Hva slags skikkelser er valkyrjer?

Svar: 1. Et albinorådyr 2. Tekstilkunst/billedvev 3. 543 km 4. Mr. Nelson 5. Linda Hofstad Helleland 6. Albert Speer 7. Den 32. utgaven 8. Kristiansund 9. Dombås 10. Charles Darwin 11. Mexico 12. Islam 13. Nancy 14. Catilina (1850) 15. Det var de to kanonene som senket Blücher 16. Indus 17. Levi Strauss 18. Råolje 19. Ellen Johnson-Sirleaf 20. Stridsjomfruer som ble sendt ut for å bringe døde helter til Valhall