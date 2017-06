Stemningsrik festival i Åmotsdalen

I år var tredje gangen på rad Åmotsdalen Gard arrangerte Åmotsdalfestivalen. Nytt for i år var at det ikke bare var en artist som sto på scenen, men en hel rekke band som underholdte kvelden igjennom. Dette bidro nok også til at årets festival ble en så positiv opplevelse.

Lokalmusikken setter preg

Først fikk vi høre lokale Julie Flatmo og Kristian Raanes band, og selv om flesteparten av folket ikke hadde ankommet helt enda var det allerede entusiasme i gjengen som var på plass i Åmotsdalen.

Lenger utover kvelden kom det enda flere lokale musikere på scenen. Vi fikk høre fra Bottens Bluesband Triple B, Caneshakers, og trubar Frode Haarstad. Det ble hvertfall klart hvor mye musikalsk talent som det går ann å finne i Oppdal, for her var stemningen på topp gjennom hele kvelden. Og selvfølgelig kom Vestlandsfanden og satte punktum på en ellers fin lørdagskveld.

Fornøyde arrangører

Selv om det kunne se ut til at noen valgte å holde seg hjemme på grunn av værmeldingene, var arrangørene fornøyde.

- Folket koser seg, og da koser jeg meg, kunne Torbjørn Orkelbog meddele et stykke ut i festivalen.

- Været kunne ha vært bedre, men det kan vi ikke gjøre noe med. Det viktigste er at musikken funker. I år har vi gått over til å bli en musikkmønstring med flere band, for å så avslutte med en hovedaktør, og kommer vi til å fortsette med. Det er bra og viktig med lokal musikk.

Det var medarrangør Synnøve Sletvold enig i.

- Det er mange band som ellers ikke hadde fått vist seg fram, og nå får de være med som en viktig del av det lokale kulturlivet.

Kommet for å bli

På spørsmål om framtidsplanene kunne Orkelbog fortelle at festivalen var kommet for å bli.

- Vi kommer til å arrangere i mange år framover, hvertfall så lenge vi eier gården. Det har blitt en tradisjon nå, og folk har sett at dette er noe vi har lyst til.

For å arrangere et arrangement som Åmotsdalfestivalen kreves det en del innsats. Sletvold kunne presisere hvor viktig det var med gode samarbeidspartnere.

-Vi stiller gjerne opp neste år og, men uten partnerne våre hadde nok ikke dette gått. Mange har jobbet kjempehardt den siste tida, og det setter vi utrolig pris på. Vi håper i framtida på enda flere som vil være med å stille opp, alle er velkomne.

- Det e itj nå som kjæm tå sæ sjøl, humret hun.

Populær lokalmat

Det var ikke bare lokal musikk som fikk vist seg fram, kortreist mat var det også å finne utti dalen. Kokk Franco Gomes sto i matteltet å grillet grillspyd med lokalt svinekjøtt. Dette ble også populært, for i løpet av kvelden ble det faktisk helt tomt for de lokale grillspydene. Smaken sto det absolutt ikke noe på der.

Suksess

Regn eller ei, årets festival ble en trivelig opplevelse som arrangøren kan klappe seg på skuldra for. Vestlandsfanden var årets hovedattraksjon, men fokuset falt likevel på de imponerende gode lokale artistene. Musikalsk ble det levert på høyt nivå nivå gjennom hele kvelden, og dersom dette fortsetter er det bare å glede seg til neste år.