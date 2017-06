Stor oppslutning om tradisjonelt seterstevne

Rennebu KrFs tradisjonelle seterstevne på Nerskogen samlet større oppslutning enn på flere år, hvor godt over 100 personer var tilstede. Hovedtaler var KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson .

Frafjord Johnson kunne fortelle at KrF har utgjort en betydelig faktor i norsk samfunnsliv.

- Daværende sosialminister Egil Aarvik innførte folketrygden i 1967. Friskoleloven ble innført av Kjell Bondevik ( Kjell Magne Bondeviks onkel), og den ble etter sigende skrevet ved kjøkkenbordet hjemme hos den profilerte KrF-statsråden. EØS-avtalen ble dømt nedenom og hjem da den ble lansert som en løsning på den vanskelige saken av Kåre Gjønnes . Men den har stått seg i 25 år, og ble et godt alternativ for Norge, sa Frafjord Johnson og takket Gjønnes direkte som var tilstede i forsamlingen.

Frafjord Johnson fortalte at det er i distriktene verdiene skapes.

- KrF er en pådriver for en aktiv distriktspolitikk. I jordbruksoppgjøret kunne vi ikke godta regjeringens opplegg og gikk aktivt inn for å skaffe et annet flertall. Dessverre hoppet Venstre av, og akkurat nå er det litt uklart hvordan det går, sa hun.

Hun kom også inn på aktuelle samarbeidskonstellasjoner etter valget.

- Vi har vært klare på at vi ønsker oss en ny regjering. Vårt førsteønske er en regjering bestående av så mange sentrumspartier som mulig, sammen med Høyre. Selv om dette blir en mindretallsregjering vil den bli mer stabil enn en blå-blå regjering. En sentrum-Høyreregjering vil kunne søke støtte fra begge sider.

KrFs Stortingskandidat fra Sør-Trøndelag, Geirmund Lykke , kom blant annet inn på jordvern i sitt innlegg.

- Jeg kjemper med nebb og klør for jordvern som kommunalråd i Trondheim, mot Høyre og Arbeiderpartiet, men med Senterpartiet som medspiller. Derfor er det litt underlig at Senterpartiets ordfører i Orkdal uten motforestillinger tilbyr det nye kyllingslakteriet tomt på 160 dekar av den beste kornjorda i fylket. På dette arealet kunne man ha produsert nok korn til å forsyne alle innbyggerne i Rennebu kommune med brød, til evig tid. I stedet vil Senterpartiets ordfører at dette skal legges under asfalt og brukes til industriutbygging, uten at andre alternativer er vurdert, sa Lykke.

Seterstevnet har vært arrangert nesten hvert år siden 1973, den gang med KrFs første statsminister Lars Korvald som hovedtaler. Årets stevne ble arrangert med støtte fra partilagene i Oppdal, Midtre Gauldal og Meldal.