Dette er programmet for Sommertoget

Neste torsdag kjører NRK Sommertoget inn på Oppdal stasjon og i den anledning arrangeres en folkefest på stasjonsområdet. Det er ventet at toget vil ankomme stasjonen like før klokka to og mellom klokken 13.00-15.00 fylles stasjonsområdet med underholdning, aktiviteter og et godt serveringstilbud.

Det er Nasjonalparken Næringshage og Visit Oppdal som står for aktivitetene på stasjonsområdet.

Program for dagen:

Mathallen står med utsalg av drikke samt hjemmelagde pølser og bakverk.

Husfliden har jobbet med en spennende overraskelse til anledningen.

Jernbanehistorisk Forening har blant annet utstilling av legotog inne på stasjonen.

Enern arrangerer hinderløype for barn, hvem tør å konkurrere mot Kari Øyre Slind?

Oppdal Sten viser frem sine kunster.

NRK stiller også med aktiviteter for både store og små. Blant annet kommer Fantorangen og Perla fra NRK Super for å hilse på barna og det vil bli VR-guiding for de voksne.

I tillegg blir det flere lokale kulturinnslag på scenen.

Program på scenen:

Kl. 13.10 Oppdal spell- og dansarlag

Kl. 13.40 Cane Shakers

Kl. 14.10 Connected

Kl. 14.40 Step4

Sommeråpent sender direkte fra Sommertoget. Fra klokken 20.30 blir det oppvarming med Kahoot-quiz før Sommeråpent sendes direkte fra stasjonen.