EP´en består av totalt seks låter – inkludert singlene «Breathe», «Bloodstream» og «Party´s Over», samt «Sushi», «Does She Know» og den nye singelen «Such A Boy».

Singelen «Such A Boy» er co-skrevet av Astrid og produsert av Cass Lowe – best kjent for sitt arbeid med ZAYN, Snakehips og Flume. Andre bidragsytere på EP´en er blant annet Julia Michaels, Fred Ball, Mag, Wolf Cousins og Humble & Blisseh.

- Jeg har jobbet med denne EP´en i over et år, så jeg er veldig glad for å endelig kunne dele den med alle og få musikken ut. Jeg har et sterkt forhold til alle sangene, og det er en historie bak hver av dem. All tiden jeg har brukt i studio med de forskjellige produsentene har vært utrolig moro. Jeg er så stolt av arbeidet vi har lagt ned i låtene, forteller Astrid S.

«Party´s Over EP»

1. Breathe

2. Such A Boy

3. Sushi (interlude)

4. Bloodstream

5. Party’s Over

6. Does She Know

Astrid S annonserte nylig sin største headliner-turné – «Party´s Over World Tour». I september reiser hun for å gjøre konserter i Europa og Nord-Amerika, inkludert en rekke datoer i Norge.