Høye svev og nifse troll

Programmet når sommertoget fra NRK stanser på Berkåk stasjon begynner å falle på plass. Det er litt av hvert som vil foregå på området fra klokken 12.00, torsdag formiddag.

Freestyle motocross utøveren Stig Aron Frøseth vil vise noen av sine spektakulære svev, det blir rød løper og demonstrasjon av mobilbru, og folk vil få hilse på både fotballspillere og geiter fra bygda.

Marit Bjerkås er med i gruppen som har ansvaret for programmet, og i stikkordsform kan hun røpe følgende:

–Det blir demonstrasjon av Rennebu-Bjelkens mobilbru, og spørsmålet er også om brua blir ferdig før svartkjelkaffen? Rennebubjelken har satt opp gangbru på stasjonen og under bor det faktisk et troll. Det blir gratis is og sukkerspinn, gratis kaffe og saft, det rulles ut rød løper når toget kommer, Grindal Ysteri har med seg geit og ost, det blir oppsetting av ny pilegrimstavle, Stig Aron Frøseth byr på luftige svev, Rennebumartnan deler ut to gavekort, fotballgruppa, Arne Gunnes og Vegard Heggem fra fotballen er bekreftet til stede, og Røde Kors vil demonstrere hjertestarter.

–Vi oppfordrer alle som kjører bil om å parkere ved E6-kroa. Vi oppfordrer flest mulig til å komme, slik at vi kan skape liv og røre på stasjonen denne dagen, sier arrangørene.