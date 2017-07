Slik pakker du sykkelen

Nordmenn har for alvor oppdaget at å røre på seg i fellesferien kan gi vel så mye ferielykke som døsige dager på stranda.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at aktive ferier er i vekst og at mange velger sykkelferie, bekrefter fagpolitisk rådgiver i syklistenes landsforening, Mats Larsen, og legger til at steder som Lofoten, Rallarvegen og Helgelandskysten er populære områder i Norge.

Men det er avgjørende for reisegleden å velge riktig utstyr til riktig tur. Med litt planlegging og ved å legge litt ekstra penger i noen få ting, unngår man å stå utmattet i veikanten og hutre i regnværet etter at sykkelveskene har spjæret, bagasjen ligger strødd og regntøyet du kjøpte på bensinstasjonen, viser seg å ikke være særlig vanntett.

– Hvis ikke man har det komfortabelt underveis, hva er da vitsen? spør sykkelskribent og mangeårig tursyklist Øyvind Wold.

Siden rundt 1990 har han reist på kryss og tvers av landet, høyt og lavt, og skrevet en rekke bøker og artikler om sykling. Det han ikke vet om sykkelutstyr, er trolig ikke verdt å vite.

Kle deg riktig

For å starte med det som ofte blir glemt i iveren etter å fylle utstyrslista med det siste innen high-tech-bagasje og sykkelduppeditter:

– Det aller viktigste er å holde seg tørr og varm. Sørg derfor for å ha kvalitetsregntøy, og ikke minst skoovertrekk. Ha også alltid en ulltrøye med. Ull er et nærmest magisk materiale. Denne kan jeg ha på meg i dagevis på tur mellom hver vask, uten å plage omgivelsene. Og selv om du skulle bli våt, så blir du ikke kald. Det finnes ganske enkelt ikke noen fullgod erstatning for ull etter min mening, sier Wold.

Etter å ha opplevd det som finnes av norsk klima og geografi, har han med årene funnet en god balanse mellom vekt, nytte og fysisk anstrengelse. Det er en slags gyllen trekant når man skal ut på den store sykkelreisen.

– En av de vanligste feilene folk gjør, er å satse på for lange distanser. Og derfor skaffer man seg kanskje det aller mest moderne ultralette utstyret. Men teltet er så lite at man ikke kan sitte oppreist. Liggeunderlaget er så tynt at man like gjerne kunne ligget på bakken. Man våkner uopplagt, og det er oppskriften på en mislykket tur, mener han.

Finn balansen

Han har selv en snart ti år gammel tursykkel, ikke uvanlig lett, med vesker både foran og bak. Ingen elektroniske duppeditter er festet til styret, men derimot en styreveske med papirkart brettet under plastlokket slik at dagens rute hele tiden er fullt synlig.

– Men ikke misforstå, vekt er ikke uten betydning.

Skal man sykle langt, kommer man ikke utenom sykkelvesker. Det finnes noen moderne løsninger som festes både til styret og ut fra setet over bakhjulet. Disse har den fordelen at man ikke behøver bagasjebrett bak og foran. Ulempen er at de ikke har mye plass samt at tyngdepunktet blir høyt.

– Med lavthengende sykkelvesker, får man tyngdepunktet ned, hvilket øker stabiliteten. Her bør man satse på kvalitet. Billige vesker kan revne eller slippe inn fukt, forklarer han.

Lett, ikke ultralett

Telt, sovepose og liggeunderlag skal være lette og kompakte, men behøver ikke være ultralette.

– Jeg vil ikke anbefale de aller minste og letteste teltene. Men jeg har et nokså lett 1-2-mannstelt, som riktig nok er relativt dyrt. Men det er verdt å bruke litt ekstra for å ha et telt som er rimelig lett, tåler en del og gir deg plass til å strekke deg ut, forklarer han.

De letteste soveposene er ikke varme nok til norske forhold, mener han. Og liggeunderlaget bør være av det oppblåsbare slaget som blir 5–10 cm tykt. En oppblåsbar pute kan også være gull verdt etter en lang dag på sykkelsetet.

Man trenger selvfølgelig en liten pose med miniatyrverktøy, lappeutstyr, sykkelpumpe og en ekstra slange. Et lite førstehjelpsskrin er også lurt å ha lett tilgjengelig.

Smør matpakke

Men et stormkjøkken kommer alltid godt med.

– Jeg bare bruker mitt gamle standardstormkjøkken, fordi jeg ikke har hatt noen grunn til å bytte det ut. Det er rimelig, varer evig og gjør nytten, mener han.

Matbehov og -ønsker vil imidlertid variere fra person til person. Men dersom man klarer å holde humøret oppe uten varmmat til alle måltider, har man en klar fordel.

– Jeg smører ganske enkelt brødskiver av et helt brød, som jeg spiser etter behov. Det er utrolig fort gjort, kan til og med spises mens jeg sykler, og gir alt jeg trenger av næring og variasjon avhengig av hva jeg velger som pålegg, sier han.

Slik velger du sykkel

Hvilken sykkel man velger, er selvsagt avgjørende for reisegleden, men også her gjelder det å ikke bli for opphengt i vekt.

– Det viktigste er å velge en sykkel som er solid og som passer kroppen din. Du vil raskt kjenne det i rygg og nakke dersom du for eksempel sitter for foroverbøyd eller må strekke deg fordi sykkelen er for stor. Derfor bør man ikke kjøpe en sykkel bare fordi den tilfeldigvis er på tilbud. Det vil man kunne angre på dersom man skal på langtur, sier fagpolitisk rådgiver i Syklistenes landsforening, Mats Larsen.

Man kan finne en tålelig bra sykkel fra 5.000 kroner og oppover. Punger man ut rundt 10.000 kroner, kan man imidlertid skaffe seg en virkelig god sykkel som vil vare sesong etter sesong dersom den vedlikeholdes. Man behøver ikke de aller dyreste syklene for å ha maks glede på sykkelferie – selv i fjellområder.

– Unngå de aller billigste syklene. Dersom du går litt opp i pris, kan du ofte få med de samme funksjonene som er på de dyreste og letteste syklene. Det er ikke den ekstra kiloen eller to på en rimeligere sykkel som i praksis betyr noe for vekten, men hvordan du pakker utstyret og hvor mye du velger å ta med deg, legger Larsen til.

Øyvind Wolds pakkeliste

En nybegynnertabbe er å pakke for mye når man skal på sykkelferie. Dette er hva sykkelekspert Øyvind Wold pakker i sykkelveskene når han legger ut på tur – enten det er i fjellheimen eller langs kysten.

* Mat og drikke nok til å holde deg i gang opptil to dager, samt plastservise. Pulvermat er unødvendig.

* Ekstra sykkeltrøye

* Pustende turbukse i stretch-materiale

* Sykkelregnbukse

* Superundertøy

* Håndkle

* Hansker, sokker og skoovertrekk

* Sovepose

* Oppblåsbar pute

* Caps (mot sol og regn)

* Stormkjøkken

* Pose med miniatyrverktøy

* Lett regnjakke

* Ekstra sykkelslange

* Oppblåsbart liggeunderlag

* Telt

* Man bør også ha gode kart, sykkelpumpe og vannflaske

* Førstehjelpsskrin

GOD TUR!