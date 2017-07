Lokker med gamle traktorer

Førstkommende helg arrangerer Oppdal gammelteknisk forening Tågvollan. Her kommer det til å bli utstilling av blant annet traktorer, stasjonsnærmotorer og motorsager.

– Dette er noe vi arrangerer hvert år. Vi har arrangert åpen helt i åtte år. Gammelteknisk forening hadde 25-års jubileum for to år siden, så vi nærmer oss nok et jubileum med stormskritt, forteller formann Andor Sæther, Martin Bjerkaas og Harald Øiamo til Opdalingen.

Bjerkaas sier at arrangementet har vært godt besøkt de siste gangene det har blitt arrangert.

– Det har vært veldig populært og bra med folk. Det har vært like mye utenbygds som oppdalinger og det er mange fra andre foreninger rundt om som også tar turen, sier han.

– Kulturhistorie på høyt plan

Foreningen har i dag rundt 40 medlemmer, hvor rundt åtte er aktive. De bruker onsdagskveldene på å møtes.

– Vi restaurerer veldig mye. Dette er kulturhistorie på høyt plan. Vi har i dag rundt 43 restaurerte traktorer og 20 stasjonsnærmotorer, sier Øiamo.

– Det vi mekker på har vi blant annet fått av landbruket i Oppdal, sier Sæther.

– Hva er grunnen for at dere synes det givende å restaurere gamle maskiner og utstyr?

– Vi må ta vare på en kulturhistorie i landbruket. I tillegg er det veldig sosialt, sier Sæther.

Øiamo forteller at alt de restaurerer har en historie.

– Vi prøver å få med oss historikken til hver traktor, slik at vi kan fortelle hva som har foregått her i bygda, sier han.

Positive tilbakemeldinger

De forteller at de har fått positive tilbakemeldinger på tidligere arrangement de har arrangert.

– Det er veldig mye eldre folk som tar turen og de går rundt og ser på det vi har og humrer. De mimrer og kan identifisere seg med mye av det som er her. I tillegg har det brukt å ha vært veldig populært for unger, for de synes det er veldig spennende å prøvesitte traktorene, sier de.

Det eldste kjøretøyet de har er traktoren til Harald Bøalete, som er fra 1939.

Sæther forteller at de så langt i år har fått inn veldig mye som de skal starte å restaurere over sommeren. De håper også at helgas arrangement kan være med på å få flere interessert i det de holder på med i gammelteknisk forening.

– Vi får støtte fra det lokale næringslivet til å holde på og vi håper vi også kan få med oss enda flere etter hvert, sier Sæther.

– Hva er planene for framtiden?

– Vi håper at vi kanskje kan få satt opp et eller flere små museum etter hvert, hvor vi kan vise fram mye av det vi har, sier han.