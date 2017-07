Andreas Bjørkås til topps

Andreas Bjørkås har flere topp-plasseringer i tidligere Landskappleiken å se tilbake til, og lørdag tok han en ny triumf i klassen Fele A. Her gikk oppdalingen til topps med hele 89 poeng.

Øyvind Sandum til topps

Fredag ble det konkurrert i tre klasser; Lagspel senior, Halling klasse C og Halling klasse A. Oppdal spellmannslag deltok i klassen Lagspel senior, og der endte de på en 6. plass med 75 poeng. De var kun ni poeng bak vinneren fra Lom Spelmannslag.

Øyvind Sandum er et kjent fjes for mange her i Oppdal, og han har gjort sakene sine bra under Landskappleiken på Røros. I durspel senior endte han på 1. plass med hele 85 poeng.

Øyunn Fagerhaug Gustavsen ble nummer ni i Fele C med 63 poeng, mens Gunvor Fagerhaug Gustavsen ble nummer 15 i Vokal B med 65 poeng.

1200 i aksjon

I år er det rundt 1200 av Norges fremste folkemusikere og -dansere som skal konkurrere på Røros i helga under Landskappleiken.

Landskappleiken har de siste årene hatt et stabilt høyt deltakertall som har hatt en jevnlig økning. I år er det ikke påmeldt like mange deltakere som tidligere år, men arrangørene har stor tro på at det kommer til å bli en fin helg fylt med folkemusikk og folkedans fra hele landet.

- Det er spesielt gledelig at det er god deltakelse i juniorklassene og i de fleste andre klassene, slik det har vært i tidligere år. Det er i tillegg ekstra artig at det i klasse Vokal B har hele 26 påmeldte deltakere i år, forteller Ingrid Schei Stuhaug , kappleiksrådgiver i FolkOrg i en pressemelding.

Disse er påmeldt fra Oppdal Spell- og dansarlag: Andreas Bjørkås (Fele A), Øyunn Fagerhaug Gustavsen (Fele C), Oppdal Spellemannslag (Lagspel, senior) og Gunvor Fagerhaug Gustavsen (Vokal B).