Underholder som bare det

«Spiderman: Homecoming» er for det meste kanskje akkurat det man kan forvente av den 16. filmen i Marvel Universet, den har mye action, masse vitser, og en lett tone. Vi har sett det før, men i motsetning til noen av de forrige filmene, hvor den konstante humoren ikke har passet inn i filmen, er den en perfekt match for en karakter som vår vennlige nabolags-Spiderman.

På dette punktet har de fleste av oss fått med seg hvordan Peter Parker blir Spiderman, og om du ikke har gjort det, så finnes det ikke bare en, men to filmer som viser hvordan highschool gutten blir bitt av en radioaktiv edderkopp som gir han superkrefter, så kanskje se en av dem, selv om denne filmen sannsynligvis er bedre.

Hvertfall.. Etter hendelsene i «Captain America: Civil War» er Peter Parker (Tom Holland) tilbake i New York, hvor han sliter med å fokusere på hverdagslivet etter han har fått en smak av hvordan det er å spille på lag med de store superheltene. Da det virker som Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) ignorer Peters mange forsøk på få oppmerksomheten hans, finner Peter ut at han trenger en måte å imponere Stark på.

Han finner så sin perfekte sjanse når en gruppe skurker selger våpen drevet av alien teknologi på gata. Som forventet går vel kanskje ikke ting helt etter planen, spesielt ikke når Peter finner ut at denne skurkegruppa er ledet av en mann i en flyvende mekanisk drakt, også kjent som The Vulture (Michael Keaton).

En av tingene som jeg virkelig likte med «Spiderman: Homecoming» er selve karakteren Peter Parker. Fyren er rett og slett en veldig likandes nerdete type, og det er veldig morsomt å se hvordan han prøver sitt på beste på å være superhelt, uten hele tiden å lykkes. Karakteren er veldig sjarmerende og uskyldig, men samtidig veldig morsom, akkurat som Spiderman burde være spør du meg.

Resten av filmens figurgalleri er også fylt med varierte karakterer som for det meste krydrer filmen. Peters kompis Ned er kompisen som ofte prøver å komme med artige replikker, noe som i flere filmer bare ikke funker, men her var det for det meste morsomt. Det er alltid morsomt å se Robert Downey Jr. som Tony Stark, en skulle nesten tro de to er en og samme på dette tidspunktet.

Endelig får de til skurken

Et av filmens største lyspunkt er likevel faktisk skurken i filmen, et punkt som Marvel ofte har skuffet på tidligere. Michael Keaton er absolutt rette mann for rollen som den ikoniske Spiderman-skurken The Vulture, og i filmen er det noen ganger han er direkte fryktinngytende i rollen. Motivasjonene hans igjennom filmen er også hele tiden klare, og til tider forståelige, et aspekt som jeg virkelig satte pris på.

Generelt byr filmen som nevnt på mye morro, noe en Spiderman film absolutt burde gjøre. Hichschool-aspektene, selv om mye av det er veldig kjent stoff, er godt mikset inn med resten av superhelt-elementene, og med unntak av visse deler i midtparten er tempoet høyt hele filmen igjennom. Actionsekvensene er det også selvfølgelig mange av, og disse ser også veldig brae ut.

«Spiderman: Homecoming» er kanskje ikke banebrytende, men er rett og slett bare en veldig underholdene film. Spiderman er så bra som han noen gang har vært på lerretet, og Vulture er en av de beste skurkene i hele Marvel-universet så langt. Filmen har som Marvel filmer flest en solid dose humor, som her fungerer veldig godt.

Tom Holland har nok mange gode år foran seg i rollen som Peter Parker, og jeg gleder meg til neste gang jeg får se han i rollen.

Fram til da er det bare å kose seg med «Spiderman: Homecoming» for alt den er verdt.

Terningkast 5

PS. Om du på mirakuløst vis har klart å unngå de svært avsløringsfylte trailerne til filmen, gjør deg selv en tjeneste og ikke se de. Og som vanlig kan det være verdt å vente til etter rulleteksten.