Marit til Vang

Marit Larsen regnes som en av landets fremste låtskrivere, og har levert den ene pop-perlen etter den andre.

Lørdag kveld får Oppdals-publikummet en unik mulighet til å stifte nærmere bekjentskap med hennes nye, sjelfulle låtunivers – et univers der også velkjente pop-perler ikles ny drakt.

Kvartetten gir den innholdsrike låtkatalogen en mer akustisk innpakning – personlig og nært, mer folk og enda mer Marit.

Marit Larsen tok popverdenen med storm allerede på slutten av 1990-tallet som den ene halvparten i duoen M2M.

Har prioritert låtskriving

I de senere år har hun gjort stor suksess som soloartist, og har markert seg som en av Norges aller fremste komponister og låtskrivere.

For tiden bor Larsen i New York, og har brukt vinteren 2016 til skriving, produksjon og ferdigstilling av helt nytt materiale, som vil ta publikum enda litt nærmere Larsen.

2016 var det året artisten også markerte seg med et annet skifte. Larsen har ikke lenger et stort plateselskap i ryggen. Hun har opprettet sitt eget plateselskap, og er for første gang i sin karriere helt uavhengig.

–Når hun nå tar kvartetten med seg inn i kirkerommet på Vang, kan vi love en unik musikkopplevelse, forteller Haftor Skjelstad i Pilegrimsdagene til Opdalingen.

Vil ha publikum tett innpå

– Jeg gleder meg enormt til å ta med denne konserten inn i et så spesielt rom, forteller Marit Larsen til Opdalingen.

–Akustikken og omgivelsene vil definitivt gjøre dette til en opplevelse vi vil få mye ut av, også for oss på scenen.

–Dessuten er det alltid deilig å ha publikum så tett innpå, forteller hun.

–For en sjelden gangs skyld kan vi faktisk håpe på regnvær, humrer Larsen, som håper å få tid til å få med seg mer av Oppdal enn da hun var på besøk sist.

Oppdalsbesøk med TrondheimSolistene

Det var i september 2009 Marit Larsen hadde konsert i Oppdal kulturhus. Den gang med Trondheimsolistene, i tillegg til sitt eget band.

Under konserten i kulturhuset fikk publikum den gang høre sanger fra plata «Under the surface» fra 2006 og «The Chase» som kom ut i 2008.

I fjor kom Larsen ut med albumet «Joni was right», som skal være en hyllest til Joni Mitchell.

Kanskje vil Larsen under konserten i Maret på Vang fortelle hva Joni Mitchell hadde rett i?