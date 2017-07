Morsinnstinktet slo inn

Tirsdag kveld satt en ung mann på Berkåk Veikro og prøvde å få varmen i seg etter å ha sparksyklet fra Trondheim. Været var surt, slik det noen gang kan være i landsdelen i juli, når værgudene ikke er helt i godlune.

Da kroa var i ferd med å stenge, og Ole Henry Snildalsli innstilte seg på en kald natt ute i telt, raslet det i nøkler bak ham. Det var innehaveren av Berkåk Veikro som sto med nøklene til et ledig motellrom, et rom han fikk disponere helt gratis.

–Jeg fulgte med på værmeldinga, og syntes telt var en dårlig løsning i regnværet. Så hadde vi et ledig rom, det var ikke mere enn det, forteller Anne Karin Nyberg , og bagatelliserer den gode gjerningen som i hvert fall sørget for at unggutten ei natt fikk ligge i ei varm seng på sin lange ferd mot Bergen.

Nyberg forteller om en veldig trivelig gutt, som viste stor takknemlighet over ekstraservicen han ble til del på Berkåk.

–Jeg har tre sønner selv, så det var kanskje morsfølelsen som slo inn. Det føltes i hvert fall helt naturlig å tilby han overnatting hos oss, sier hun.

Anne Karin blir nærmest brydd når hun mottar blomsten fra lokalavisa, for dette var da ikke noe spesielt, rommet sto jo likevel ledig. Men det er slik gjestfrihet og ekstraservice som legges merke til, i en ellers hektisk og travel hverdag. For travelt er det i ferietiden, og for hennes egen del er det slett ikke snakk om å ta fri.

–Ferie er et ikke-tema på denne årstiden. Det hendte vi tok tre dager fri da ungene var små, men nå er det jobb hele sommeren. Jeg vet heller ikke når det blir litt fri, det blir uansett ikke før trafikken roer seg litt, sier Anne Karin Nyberg ved Berkåk Veikro.