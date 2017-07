Julie Flatmo fronter Mr Gay-dokumentar fra Oppdal

Musikk av oppdalsjenta Julie Flatmo fronter traileren til dokumentarserien Mr Gay Europe; "The Journey Within" som i disse dager sendes ut via media, sosiale media og strømmetjenesten Vimeo.

Dokumentaren er en fire episoders miniserie, der vi følger deltakerne i fjorårets Mr Gay Europe.

- Jeg ble kjøle glad for å bli spurt. Jeg støtter jo konseptet også, noe som gjør det enda bedre, forteller Julie til Opdalingen.

Traileren lanseres via sosiale medier til hele verden, og i selve dokumentaren spiller Oppdal en viktig rolle. Blant annet fordi store deler av konkurransen ble gjennomført her; den fysiske testen i form av et krevende motbakkeløp, den skriftlige eksamen, samt juryintervjuet der blant annet Oppdals ordfører og varaordfører stilte i panelet, er fra Oppdal.

De ti finalistene fikk også i lagoppgave å gjennomføre et moteshow på det lokale kjøpesenteret med et homotema, lokale modeller og med publikum. Alt dette er også fra Oppdal, og er med i dokumentaren.

- Mr Gay Europe 2016 ble arrangert både i Stockholm og Oppdal, og velkomsten sitter fortsatt i kroppen, uttaler daglig leder Stuart Hatton Jr i en pressemelding.

- Vi snakker ofte om Oppdal som "the rainbow village", forteller Hatton, - gjestfriheten fra folk der oppe var fantastisk.

Deltakerne fikk også et helt spesielt møte med tidligere biskop Tor Singaas i Nidarosdomen. Dette er også med en av episodene.

- Derfor var det også naturlig for oss å velge en artist fra Oppdal til musikken til traileren, og vi er veldig glad for at Julie har vært så positiv og entusiastisk, forteller Stuart Hatton.

Låta som er brukt er "Vil bare ha dæ", som for øvrig også er tilgjengelig på Spotify. Sangen er skrevet av Julie i samarbeid med Martin Raanes.

- Jeg ble spurt om de fikk lov til å bruke låta mi i traileren, og det synes jeg var veldig flott. Det er utrolig spennende at musikken min blir hørt over hele verden, og uansett hva som vil skje, er dette bare kjempespennende, sier Julie Flatmo.