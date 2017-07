Trang økonomi skviser kulturen

Det er mange som lurer på hva som har skjedd med det musikalske kulturtilbudet under Rennebumartnan.

Før i tiden ble det arrangert fest i martnasteltet, et tiltak som fenget ungdommen, en målgruppe som ellers ikke ser ut til å være spesielt interessert i å bruke tiden sin på martnan.

–Selv om den i sin tid var populær, er denne typen arrangement krevende i forhold til de store verdiene som befinner seg på martnasområdet. Det ble vanskelig å gjennomføre, blant annet i forhold til å skaffe nødvendig vakthold, forteller daglig leder i Rennebumartnan, Kenneth Teigen.

Ett års pause

Når det gjelder Innset kirke, har denne begrenset med plass, og kombinert med høye artisthonorarer, ble det etter hvert en økonomisk utfordring å gjennomføre denne konserten.

–Dette skyldes i hovedsak dalende interesse med påfølgende dårlig lønnsomhet.

Min erfaring er at for å trekke folk, må vi hente artister fra øverste hylle, da hjelper det ikke med B eller C-kjendiser, sier Teigen.

Leser vi programmet for 2017, finner vi nokså overraskende ut at den populære konserten fredag kveld i samfunnshuset også er borte. Det betyr at tre kveldsarrangement med levende musikk, nå er borte fra martnans opprinnelige program.

I og med at Rennebu nå har fått sin egen kultursal, skulle en tro at det bedre enn noen gang lå til rette for å arrangere en konsert her i løpet av martnasdagene.

Teigen avdramatiserer da også avgjørelsen om å kutte ut "Akustisk aften", og sier dette delvis skyldes fallende interesse, men at det i første rekke er bruken av mer ressurser på utstillerne som ligger bak. Men han lover at de kommer sterkt tilbake.

–Det er kun snakk om ett års pause. Det går litt på lønnsomhet, og selv om vi et glad for alle som kommer, var det bare halvfullt i fjor. Men vi tar dette som et hvileår, og kommer sterkt tilbake i 2018. Garantert, sier han.

Masse flott musikk på utescena

Teigen sier at de er åpne for innspill fra publikum, og understreker at de har et ønske om at det skal skje enda mer på martnan, også musikalsk.

Han presiserer at det fortsatt er mange flotte kulturinnslag å glede seg til under martnasdagene i august.

–Jeg fremheve lørdagens konsert med Milenburg Joys og søndagens familiekonsert med Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth , sier han .

Milenburg Joys blåser på glørne til "Hot Jazzen" som oppsto i New Orleans og Chicago på 20-tallet. Kvintetten består av Daniel Trustrup Røssing - piano/vokal, Arnstein Solem - bassax, Torstein Kubban - kornett/trompet, Inge S olem - sax/klarinett/vokal og Svend Johnny Breiby - trommer/xylofon.

Frode Fjellheim er musiker, komponist, arrangør, produsent og pedagog, og er mannen som komponerte åpningsmelodien til Disneyfilmen Frost, mens Hildegunn Øiseth er en improvisasjonsmusiker bosatt i Trondheim.

I konserten med de samiske artistene, får vi elementer av verdensmusikk, jazz og elektronika, fremført av en spennende og kritikerrost duo.

Teigen fremhever også søndagens kulturskolekonsert på utescena. Her vil elever fra Rennebu, Oppdal, Midtre Gauldal og Meldal opptre i en interkommunal forbrødring, vel verdt å få med seg.

–Vi satser fortsatt på barn og ungdom, selv om aldersgruppen 15 - 25 år er krevende å nå.

Men vi jobber hele tiden med å utvikle martnan, og er som sagt glad for å få innspill på hvilke artister vi skal hente. Kontoret mitt er alltid åpent, sier han.