Sørget for kortreist festmåltid på helsesenteret

Roy Arve Sitter og Ola Halland er kokker på Rennebu helsesenter, og de to som kom med ideen om å tilberede – og servere en femretters gourmetmiddag til beboere og andre gjester. Intet mindre enn 120 i tallet.

– Hele huset viste et spontant engasjement for prosjektet. Det er artig å gi noe tilbake, men dette er først og fremst til brukerne av helsesenteret. Samtidig trenger vi inspirasjon, vi også, i et fag i voldsom utvikling. Det skjer jo ting på institusjonskjøkkenet også, sier de.

Ferievikarene på kjøkkenet i helsesenteret er ikke hvem som helst, for Daniel og Erlend kom så å si rett fra grytene på den anerkjente restauranten Credo. Sammen med de øvrige ansatte, har de brukt mye tid på forberedelsene til herremåltidet.

– Alt er laget fra bunnen av, og alt som er benyttet er lokale råvarer. Vi har jobbet en del på dugnad for å få til dette, men det er det vel verdt, sier Roy Arve og Ola.

At de legger en større innsats i prosjektet enn det en kanskje kan forvente, vises blant annet i tilberedningen av ørreten fra Granasjøen.

– Vi bygde en røykeovn på utsiden av kjøkkenet, slik at vi kan servere einerrøkt fjellørret til gjestene, forteller de.

Sitter fremhever sine kollegaer på institusjonskjøkkenet. De er alle kompetente, og stolte av yrket sitt.

– Vi har 6 ansatte med fagbrev, og det tror jeg ikke er så vanlig på et slikt kjøkken. Jeg tror vi steller godt med beboerne, for vi får ofte høre at klærne blir for små. Det er jo det beste en kokk får høre, men det bunner i at vi er bevisste på at de skal få god, hjemmelaget mat hver eneste dag, sier Roy Arve Sitter og Ola Halland.