Sol i skuggeskog og Nordafjells gjorde tirsdag kveld den siste finpussen før de skal stå sammen på scenen under åpningskonserten til Landsfestivalen i gammaldansmusikk onsdag kveld.

Nede i kjelleren på Oppdal ungdomsskole møter Opdalingen Ingrid Lian-Bjørgum, Einar Lian-Bjørgum og Øyvind Sandum fra Sol i skuggeskog, og Andreas Bjørkås, Knut Sneve og Gaute Kalseth-Iversen fra Nordafjells.

Folkemusikerne har seg imellom fleipet med at de skal finne på et nytt navn for gruppen nå som de slår seg sammen for denne ene konserten.

- Nord i skuggefjell? Sol Nordafjells? Nei, jeg tror det er best at vi opererer med de to opprinnelige navnene, forteller Øyvind Sandum og ler.

For han blir det ekstra spesielt å stå på scenen i morgen. Han var med i Nordafjells i ti år, fra 2000 til 2010 da bandet ble lagt på is. Siden den gang har han vært medlem i Sol i skuggeskog.

- Det blir fryktelig artig å spille sammen igjen. Nå gjør vi et comeback for festivalen i første omgang. Men vi har pratet løst om at vi kanskje en dag går sammen igjen og gjør en ny turné, sier Sandum.

Opdalingen har tidligere skrevet at Nordafjells gjenoppstår under landsfestivalen.

Utelukker ikke comeback

Nordafjells ble dannet i 1999 og har deltatt flere ganger på Landsfestivalen i gammaldansmusikk. I 2007 gikk de helt til topps og vant klassen gruppespill.

I 2007 vant folkemusikerne NRK P2 sin folkemusikkfinale og fikk gleden av å spille foran 7.000 mennesker da de representerte Norge i den europeiske kringkastingsunionens EBUs musikkfestival.

- Det var kjempestas den tiden vi holdt på, men for at det skal skje igjen må det passe for alle. Både Knut, Gaute og Even har familie og små barn, forteller han.

– Denne uken er det Oppdal som er match.com Knut Erik Godtland lover lettfota flørt på dansegulvet under Landsfestivalen i gammaldansmusikk i Oppdal.

Tilbake til der det startet

For Sol i skuggeskog blir det også ekstra spesielt å opptre i Oppdal onsdag kveld. Under landsfestivalen i 2011 spilte trioen for første gang sammen på scenen.

- Det har skjedd mye på de seks årene. Vi har gitt ut to plater og hatt over hundre konserter, sier Ingrid Lian-Bjørgum, som blir den eneste kvinnen på scenen i morgen.

I høst slipper bandet en helt ny plate med totalt ni låter.

- Den nye plata er nok preget av litt mer pop sammenlignet med de to første utgivelsene. Den byr nok også en mer variert samling av låter enn vi har laget tidligere, forteller Sandum, og legger til at en av de nye låtene blir å høre på åpningskonserten.

Stor bredde og lokal forankring

Selv om begge gruppene skal spille egne låter hver for seg, er det fusjonen midt i showet gjengen gleder seg mest til.

- Det blir ekstra artig og ikke minst mektig å opptre med så mange musikere på scenen samtidig. Vi i Sol i skuggeskog er ikke vant med det. På turné er vi ofte bare tre personer, sier Ingrid Lian-Bjørgum.

Andreas Bjørkås er i dag mest kjent som felespiller i Andreas Bjørkås Trio. Sammen med Erlend Viken og Olav Christer Rossebø tar de utgangspunkt i folkemusikktradisjonen fra Oppdal.

Bjørkås gleder seg til konserten og håper så mange som mulig tar turen til festivalen for å få med seg folkemusikk av ypperste kvalitet.

- Vi har jobbet med å få til stor bredde i konserten og har fokus på det lokale. Her blir det gammeldans til en mer utvidelse av sjangeren, forteller han.

Erlend Viken i Andreas Bjørkås Trio og Even Røhjell i Nordafjells hadde ikke anledning til å være med på tirsdagens øving.