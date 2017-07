Kulturskattene endelig tilbake i hjembygda

Torsdag morgen klokken 8.30 er det offisiell åpning av utstillingen "Gravfeltet på Vang - vikingers hvilkested". Kulturminister Linda Hofstad Helleland kommer, og alle andre som vil være med åpningen er også hjertelig velkommen, forteller varaordfører Ingvill Dalseg.

Dalseg klarer nesten ikke å ta øynene bort fra gjenstandene i den nyinnkjøpte utstillingsmonteren i galleriet på kulturhuset, det virker nesten som hun gjerne skulle ha vært med på å rigge utstillingen selv,

- Disse folk vet hva de holder på med, så her er det bare å la fagfolkene jobbe, forteller Dalseg smilende, utstillingen "Gravfeltet på Vang – vikingers hvilested" er under montering, og torsdag morgen klokka 08.30 åpnes den for publikum.

Kanskje et tidlig tidspunkt for åpning av en utstilling, men sånn blir det når en kulturminister på pilegrimsferd mot Trondheim skal stå for åpningen, og det er tidlig på dagen hun er på Oppdal.

En av flere utstillinger

- Jeg håper at utstillingen kan være med å bidra til at alle i Oppdal får et eierforhold og en stolthet ovenfor gravfeltet på Vang, forteller Dalseg.

Denne utstillingen er den første i en rekke utstillinger der man tenker å ta for seg for eksempel perler og smykker eller fokusere på kvinnegravene som viser et helt annet kjønnsrollemønster enn det kristendommen innførte i landet.

Utstillingen er et samarbeid mellom Vitenskapsmuseet i Trondheim, fylket og kommunen. Dette er noe varaordføreren har jobbet med lenge før hun fikk tittelen, gravfeltet på Vang har lenge fascinert henne.

- Jeg hadde jo hørt om gravfeltet på Vang da jeg flytta til Oppdal, og etter en tid tok jeg meg turen ned på feltet. Jeg må innrømme at jeg ble nokså skuffa, det var liksom bare et jorde med noen sauer på, man hadde ikke gjort noe spesielt ut av denne kulturskatten. Ikke var det noe som fortalte at den mest spennende delen av gravplassen var nedenfor jorden, inne i skogen.

Ble overveldet

Men jeg ble interessert og leste meg opp, blant annet leste jeg oppgaven som Anne Lise Fløttum har skrevet om feltet. Jeg ble nesten litt overveldet, her satt vi på en kulturskatt av nasjonal interesse, og så bare lå den der inne i skogen.

Dalseg mener det er greit med store og flotte planer, men hun forteller at hennes strategi har vært å bygge stein på stein.

Hun har blant annet sørget for en avtale om jevnlig rydding av feltet, snart kommer det opp nye portaler, utstillingen i kulturhuset er nok en "stein" i Dalsegs visjon for gravfeltet. Nå håper hun å få samlet sammen nok midler til å få bygget en sti på feltet.

- En sti vil kunne gjøre feltet lettere tilgjengelig slik at folk kan gå rundt og bli kjent med sin egen kulturhistorie. En sti vil også kunne beskytte gravhaugene, nå går jo folk overalt på feltet, med en sti vil man minske slitasjen, forteller Dalseg.

- Jeg skulle gjerne sett at det ble bygget et stort besøkssenter, men det er ingen vits å bygge noe stort som går konkurs fordi man ikke har penger til driften.

En plikt å bidra

Dalseg anser seg heldig som har fått lov til å jobbe med dette prosjektet.

- Tilfeldigheter gjør at jeg både sitter som varaordfører og på fylkestinget, og da synes jeg det nesten er min plikt å utnytte muligheten som dette gir Oppdal kommune.

Det er jo ikke sikkert det blir slik i neste valgperiode, men selv om politikere kommer og går, så har Vang ligget der i hundrevis år og det vil også fortsatt ligge der i framtiden. Dette handler ikke om den enkelte politiker, men om vår felles kulturarv, mener Dalseg.