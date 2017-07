Stor interesse rundt Vangfeltet

Torsdag morgen åpnet kulturminister Linda Hofstad Helleland vikingutstillingen i galleriet i Oppdal kulturhus. Utstillingen består i hovedsak av sverd som er funnet i gravhaugene på Vang.

Etter den offisielle åpningen fikk publikum være med på en omvisning på Vangfeltet. Fylkesarkeolog Kristin Prestvold guidet de besøkende og kunne fortelle mye interessant.

Det som er spesielt med stedet er at det har vært et felles gravfelt for folk i området. Det er ikke noen sammenheng mellom størrelse og innhold. Størrelsen på en haug sier ingenting om status til den gravlagte.

Gjenstander som er funnet tyder på at oppdalingene reiste vidt omkring. Her er gjenstander fra store deler av verden funnet. Det kan også settes i sammenheng med de store fangstanleggene for vilt i regionen. Det ble byttehandlet med blant annet skinn mot gjennstander som perler.

Større gjenstander som stammer fra kirker er trolig ervervet på vikingvis. Størrelsen på feltet, og det at det var et felles gravfelt, vitner om et samfunn med samhold, kunne Prestvold fortelle, og fikk raskt en morsom kommentar fra en av tilhørerne:

- Så Oppdal har ikke bestandig vært "kranglebygda”?

