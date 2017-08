Elegant musikkdrevet bilaction

Det er mangt en kan rose regissør Edgar Wright for, men det var spesielt en ting jeg begynte å tenke på etter rulleteksten begynte i kinosalen; han gjør alltid noe nytt. Om det så er en tegneserie-basert komedie, politiduo, eller verdens undergang, Wrights filmer kjennes alltid unike ut.

Baby Driver er heller ikke en type film Wright har laget før, men han leverer nok en gang, både bak kameraet og som manusforfatter. “Baby Driver” er fortellingen om Baby (Ansel Elgort).

Baby jobber som sjåfør, og ikke den typen som kjører limousin, men heller den typen som flykter fra politiet etter et ran. Baby har samtidig tinnitus, og for å drukne pipingen i ørene hans hører han på musikk hele tiden, noe som også spiller en viktig rolle i filmen. I løpet av filmen møter Baby den sjarmerende jenta Debora (Lily James), og de to bestemmer seg for å stikke av fra alt.

Dessverre for Baby blir det ikke så enkelt som han hadde håpet på å forsvinne fra den kriminelle sirkelen han har vanket i så lenge. “Baby Driver” er en fartsfylt film som oser av energi, men som også viser ekspertisen som har gått inn i å lage den. Filmen er filmet på oversiktlig og stilren måte, noe jeg virkelig setter pris på i en verden hvor Liam Neeson som hopper over et gjerde trenger 14 kutt (bare å google det).

Filmen har noen solide actionscener som virkelig får fart på blodomløpet, og lydsporet er fylt med flere godlåter som alltid setter tonen. Det føles også veldig passende at musikken som spilles i bakgrunnen også er den samme musikken som hovedkarakteren hører på til enhver tid, med små stopp hvor Baby f.eks. tar ørepluggene ut av øret. Slike små detaljer er “Baby Driver” fylt med, og det gjør filmen fylt med “det lille ekstra”.

Edgar Wright vet hvordan man skriver komedie, og det vises også her, for “Baby Driver” er til tider også en veldig morsom film med flere siterbare linjer. Ikke bare er det mye fysisk humor, men Wrights kreative manus byr også på mye latter. Filmens første halvdel er nok det den som er mest preget av humoren, før den andre halvdelen blir mer seriøs. Selv om filmens første halvdel er mer eksplosiv og fartsfylt enn det mye mange andre filmer har å by på, er det i den andre halvdelen at “Baby Driver” blir mer følelsesladd og virkelig skinner.

Om filmen var i femte gir innledningsvis, girer den nå opp i sjette. Skuespillermessig er det heller ikke noe å si på filmen. Om noen fortjener ekstra skryt må det være Jamie Foxx, for han ga virkelig alt i rollen som den helt gærne skurken “Bats”. Hovedkarakteren Baby har flere lag til seg, noe ikke alle bikarakterene hadde. Ikke at alle av dem trenger å ha det heller i film som dette, men spesielt med Kevin Spaceys karakter, “Doc”, følte jeg ikke at filmen viste nok til å begrunne visse ting som skjer i filmens siste akt.

“Baby Driver” er en underholdende film som samtidig er krydret med mye ekstra. Filmens tempo er det lite å si på, men likevel er det den siste akten som virkelig er en spenningstur for alt pengene er verdt. Det er nok ikke Wrights aller beste film, men her burde det være mer enn nok å hente om du så er på jakt etter action, musikk eller humor, for “Baby Driver” har en fin miks av alt det.

Terningkast 5